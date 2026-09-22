Essai Peugeot e-208 GTi (2026) : que vaut la GTi la plus puissante de l'histoire ?
3. Un prix élevé mais une dotation complète
La nouvelle Peugeot E-208 GTi, proposée au tarif de 42 900 € (hors prime CEE de 3 600 €).
La Nouvelle Peugeot E-208 GTi est vendue au prix unique de 42 900 €. Elle reprend la finition haut de gamme GT exclusive à laquelle elle ajoute des éléments spécifiques à la griffe GTi comme le toit bi-ton « Black Diamond », les jantes alliage 18" « Belchamp », les élargisseurs d'ailes, la signature lumineuse à LED à 3 griffes, l'ambiance sportive rouge et noire, les sièges baquets en TEP/Alcantara, un volant en cuir perforé et Alcantara, un éclairage d'ambiance 8 couleurs, le Peugeot i-Cockpit 3D, la navigation 3D connectée Peugeot, la recharge smartphone 15 W, le Pack Drive Assist Plus avec conduite semi-autonome de niveau 2, le système de vision à 360° Visiopark2 et le système d'accès/démarrage mains libres « Proximity ».
Le point techno : un autobloquant mécanique
Contrairement à un simple antipatinage électronique qui freine les roues qui patinent, le différentiel mécanique répartit directement le couple entre les roues avant de façon réactive. Il permet de conserver une motricité maximale lors des fortes accélérations en sortie de courbe, en évitant qu'une seule roue ne tourne dans le vide.
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