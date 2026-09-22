La nouvelle Peugeot E-208 GTi, proposée au tarif de 42 900 € (hors prime CEE de 3 600 €).

La Nouvelle Peugeot E-208 GTi est vendue au prix unique de 42 900 €. Elle reprend la finition haut de gamme GT exclusive à laquelle elle ajoute des éléments spécifiques à la griffe GTi comme le toit bi-ton « Black Diamond », les jantes alliage 18" « Belchamp », les élargisseurs d'ailes, la signature lumineuse à LED à 3 griffes, l'ambiance sportive rouge et noire, les sièges baquets en TEP/Alcantara, un volant en cuir perforé et Alcantara, un éclairage d'ambiance 8 couleurs, le Peugeot i-Cockpit 3D, la navigation 3D connectée Peugeot, la recharge smartphone 15 W, le Pack Drive Assist Plus avec conduite semi-autonome de niveau 2, le système de vision à 360° Visiopark2 et le système d'accès/démarrage mains libres « Proximity ».