La e-208 équipée d'un moteur de 280 ch est la GTi la plus puissante jamais produite par la marque. Mais attention, le mode Sport est le seul à libérer la totalité des 280 ch (face aux 231 ch du mode Normal et 190 ch en Eco). Il repousse les interventions de l'ESP pour laisser s’exprimer un train arrière assez mobile au lever de pied. Ce mode permet aussi de couper la régénération au freinage (mode B) pour offrir une attaque de pédale plus franche et naturelle. Le freinage devient ainsi purement mécanique, laissant le conducteur profiter pleinement de l’endurance du système sport (disques de 355 mm avec étriers 4 pistons).

L'arrivée de la puissance est progressive. Elle manque peut-être d'un peu de brutalité pour avoir un effet "coup de pied au cul". Mais les 280 ch annoncés sont bien là, offrant des reprises tonitruantes assurées par un couple maxi (345 Nm) amplement suffisant pour faire oublier le poids élevé (1 513 kg à vide) de la citadine.

Accélérations fulgurantes, autonomie angoissante

La sonorité artificielle via les haut-parleurs est non seulement décevante mais surtout envahissante à la longue. On lui préfère les systèmes de la concurrence, comme celui de Hyundai avec des simulations de passages de rapports. Mais pas de crainte, le système est désactivable.

La batterie CATL de 51 kWh utiles annonce 375 km en cycle mixte WLTP. Durant notre essai, à rythme soutenu sur le réseau secondaire, la consommation a facilement atteint les 30 kWh/100 km, réduisant le rayon d'action à un peu plus de 150 km, ce qui impose de s’organiser pour les sorties circuit ou les roadtrips entre copains. Car la e-208 GTi n’est pas une championne de la recharge. Sur borne rapide, la puissance de 100 kW (DC) impose environ 30 min pour passer de 20 à 80 %. Bon point, elle est livrée avec un chargeur AC de 11 kW.

Agilité, adhérence et performances

Pour optimiser le comportement malgré un poids supérieur à 1 500 kg, les ingénieurs de Peugeot Sport ont retravaillé le châssis. Ainsi, la tricolore adopte de nouveaux ressorts, des amortisseurs à butée hydraulique et une barre stabilisatrice redimensionnée. Bon point, pour éviter les pertes de traction, Peugeot a opté pour un différentiel mécanique à glissement limité Torsen directement intégré au réducteur.

Bien calé dans les sièges baquets au maintien adapté à toutes les morphologies, le conducteur fait face à un petit volant recouvert d'Alcantara derrière lequel se cache (c’est bien là le problème) une instrumentation à l’interface sportive.

Le train avant très mordant et réactif enchaîne les courbes serrées à vitesse grand V. Il invite à la vigilance mais donne surtout le sourire. Le différentiel autobloquant mécanique génère quelques remontées dans le volant, ce qui rappelle un peu les sensations « d’avant » mais la motricité est optimale pour une traction de cette puissance. Il faut dire que les pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S de série nous ont offerts un grip élevé dans des conditions difficiles. Il est possible d’opter gratuitement pour une monte Hankook privilégiant l’autonomie.

En mode Sport, l'assistance est réduite mais toujours active. L’arrière pivote légèrement au lever de pied, ce qui offre un caractère ludique. Mais la stabilité en virage, garantie par une suspension ferme et une barre anti-roulis de plus gros diamètre, autorise des vitesses de passage en courbes très élevées. Le confort des suspensions est ferme mais pas inconfortable, ce qui confirme le savoir-faire de Peugeot en la matière. Cette 208 GTi reste praticable au quotidien.