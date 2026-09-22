La concurrence : une flopée de nouveautés

Sur le marché des citadines sportives électriques, la Peugeot e-208 GTi s'impose par sa fiche technique musclée en développant 280 ch et 345 Nm de couple, une motorisation partagée avec ses cousines du groupe Stellantis, l'Opel Corsa GSE et la Lancia Ypsilon HF. Sur le plan tarifaire aussi elle impressionne. Vendue à partir de 42 900 €, elle surpasse même la Mini Cooper JCW E (dès 42 600 €). L'Alpine A290 GTS s'avère quant à elle plus onéreuse dans sa déclinaison de 220 ch, franchissant le seuil des 44 000 €, tandis que la Cupra Raval VZ vise un tarif d'accès plus agressif sous la barre des 40 000 €.

A retenir : pour qui ?

Peugeot signe avec cette Peugeot e-208 GTi une proposition affûtée. Forte de ses 280 ch et son châssis vraiment sportif, elle pourra sans nul doute séduire les amateurs de conduite fun et sportives. Mais son rayon d’action trop réduit en conduite sportive, ses temps de charges élevés et son prix qui l’est tout autant, pourraient freiner les plus enthousiastes au moment de signer. Une problématique qui ne touche d'ailleurs pas que la lionne, mais l'ensemble du segment : reste désormais à savoir s'il existe une réelle clientèle pour ces bombinettes électriques.

Caradisiac a aimé

La tenue de route sportive, ludique et efficace

La présentation intérieure

L'égilibilité au bonus

Caradisiac n'a pas aimé