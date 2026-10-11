Avec la plateforme STLA One que va inaugurer la nouvelle Peugeot E-208, Stellantis veut faire le plein de nouveaux modèles et relancer ses ventes !

En Europe, l’avenir de l’automobile ne sera assuré dans quelques années que par des modèles 100 % électriques. Cependant, les constructeurs européens à dimension mondiale doivent aussi produire des modèles thermiques. Et puis avant le passage au tout électrique en 2035, ces mêmes constructeurs doivent faire durer en Europe des modèles à moteur à explosion le plus longtemps possible.

C’est pour cela que le groupe Stellantis a choisi de créer la plateforme STLA One, une base technique multi-énergies qui peut recevoir des motorisations électriques et thermiques (hybrides). Les motorisations thermiques pourront ainsi être pendant quelque temps, vendues en Europe avant le grand basculement électrique en 2035. Cette base qui est également modulable servira pour des modèles citadins, mais également pour des modèles compacts voire familiaux, soit pour les segments B, C et D.

La STLA One va remplacer plusieurs plateformes

Chez Stellantis, on connaissait la plateforme STLA Medium qui sert déjà aux Peugeot 3008 et 5008, mais aussi au Jeep Compass et aux DS N° 7 et N° 8. Et l’on avait également entendu parler, de la plateforme STLA Small qui allait servir à la future Peugeot E-208. Mais en mai dernier, tout a été bouleversé par les annonces faites par le groupe Stellantis. On nous a alors demandé de mettre ces deux plateformes de côté pour accueillir la nouvelle base technique STLA One. Une base moderne multi-énergies (électrique et thermique) et modulable, qui est extrapolée de la STLA Small. Elle va servir dans un premier temps à la nouvelle Peugeot E-208 et sera ensuite utilisée par plus de trente nouveaux modèles dans le groupe Stellantis. Une utilisation qui concerne Peugeot, Opel, Citroën, Jeep et bien d’autres. L’objectif est pour le groupe Stellantis de produire d’ici à 2035, deux millions de véhicules sur cette plateforme ! Dans un premier temps, l’arrivée de cette nouvelle base technique moderne ne va pas pour autant condamner tout de suite les autres plateformes, comme la STLA Medium. Tout d’abord parce que des modèles récents l’utilisent et aussi parce qu’il est nécessaire pour les constructeurs de toujours bénéficier d’une offre thermique abordable. Ainsi la future Peugeot E-208 sur base STLA One qui ne devrait pas s’équiper, alors qu’elle en a la possibilité, de motorisations thermiques, laissera l’actuelle génération de Peugeot 208 poursuivre sa carrière. Peugeot ne peut pas se passer, pour le moment, d’une offre thermique pour ce type de véhicule.

Des temps de développement plus courts

Avec cette plateforme STLA One, Stellantis compte bien faire quelques économies en rationalisant sa production et ses outils de production. L’architecture modulaire de cette base technique permet de s’adapter à trois segments de véhicules (B, C et D, soit de la citadine au SUV familial), mais aussi de se doter d’une conception par modules (ou interfaces modulaires) adaptés à chaque type d’énergie. Ceci afin que dès la conception de l’auto, les ingénieurs puissent garantir au nouveau véhicule les meilleures performances selon chaque type d’énergie et de motorisation. L’utilisation de cette base technique va également permettre de réduire les temps de développement de chaque auto, en passant de quarante à vingt-quatre mois. Cette plateforme est également conçue pour intégrer le STLA Brain (architecture électronique et logicielle) et le STLA SmartCockpit qui est développé par Stellantis en partenariat avec Amazon et Qualcomm. Il s’agit d’une plateforme numérique et logicielle avec interface personnalisée en fonction des demandes de chaque constructeur, elle intègre un assistant IA, mais aussi Alexa d’Amazon permettant la gestion des services connectés. Le STLA SmartCockpit peut être mis à jour à distance et dispose d’une navigation prédictive en fonction des habitudes du conducteur ou de la conductrice. Enfin, pour les voitures électriques, cette base intégrera une architecture 800 volts (qui permettra des recharges rapides), mais aussi de nouvelles batteries LFP (lithium-fer-phosphate). Moins coûteuses à produire que les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt), elles sont aussi moins sujettes aux difficultés d’approvisionnement de métaux comme le cobalt et le nickel. De plus, ces batteries seront intégrées dans la structure du véhicule afin de réduire les coûts et le poids et d’optimiser l’énergie embarquée grâce à la technologie cell-to-body.

La future Peugeot E-208 et son volant hypersquare

Cette plateforme peut également accueillir la technologie steer by wire, c’est-à-dire une direction électrique sans liaison mécanique, tout passe par de l’électronique et des moteurs électriques. La future Peugeot E-208 prévue pour 2027 va ainsi inaugurer la technologie steer by wire pour Stellantis. Cette direction électrique qui est plus directe qu’une direction mécanique (170° vers la droite ou vers la gauche, soit à peine un demi-tour entre le point milieu et la mise en butée) va être accompagnée du volant hypersquare sur la E-208. Il s’agit d’un volant rectangulaire percé par quatre ronds, des ronds qui intègrent les commandes de certaines fonctions, à l’image d’un volant multifonctions. Ce volant hypersquare, associé à la direction steer by wire pourrait ne pas être disponible avec toutes les versions de la Peugeot E-208, mais seulement en option ou avec les finitions les plus haut de gamme, ceci afin de ne pas déstabiliser les conducteurs qui s’inquiètent d’un tel saut technologique.

Les futures Opel Corsa et Astra auront droit à la STLA One

Si la future Peugeot E-208 qui sera lancée durant l’année 2027 va inaugurer la plateforme STLA One et tous les logiciels et équipements high-tech intégrés, ce ne sera pas la seule à s’équiper d’une telle base technique. Ainsi la future Opel Corsa Electric (2028) va avoir droit au même traitement de faveur, même si elle ne s‘équipe pas du volant hypersquare, mais de son propre volant futuriste sur les versions haut de gamme. La future Peugeot 308 et sa déclinaison break, dont l’arrivée est annoncée pour 2028, reprendra à son compte la plateforme STLA One comme la future Opel Astra qui arrivera un peu après la Peugeot 308. Contrairement à la Peugeot E-208 (uniquement électrique), les nouvelles générations de Peugeot 308 et d’Opel Astra devraient disposer des motorisations électriques et hybrides. Viendra aussi le tour du Peugeot E-2008 de se convertir à la plateforme STLA One, au volant hypersquare et à une offre de motorisations électriques et thermiques.

La STLA One pour large gamme de véhicules

Capable d’équiper des citadines, des SUV urbains et des berlines compactes, la base STLA One va servir aussi aux modèles plus familiaux comme les futurs SUV Peugeot 3008 et 5008 et Opel Grandland, mais la nouvelle génération de ces SUV devrait attendre 2030 voire 2031 pour se montrer. La STLA One pourrait également servir un peu plus tard au futur Citroën C5 Aircross, puisque l’actuelle génération dispose de la plateforme STLA Medium. Une plateforme STLA Medium qui ne sera pas forcément abandonnée, malgré le fait qu’elle soit assez coûteuse à produire et d’un poids conséquent, celle-ci pourrait poursuivre sa carrière après modifications pour les véhicules plus grands et plus haut de gamme (on pense à une future Alfa Romeo Giulia par exemple), à moins que la STLA Large inaugurée dernièrement par la Dodge Charger et le SUV Jeep Recon ne la condamne définitivement. Enfin la STLA One ne sera pas la seule plateforme utilisée par le groupe Stellantis, puisque pour les petits modèles (segments B et C) de Citroën et Fiat devraient conserver leur plateforme Smart Car économique. Quant à la future Citroën 2CV et sa déclinaison chez Fiat, ces petites voitures de segment A (mini-citadines) qui arrivent en 2028 devaient utiliser une plateforme chinoise provenant de chez Leapmotor. Une autre plateforme de chez Leapmotor va servir également de base à un futur SUV compact de chez Opel qui sera produit dans l’usine de Saragosse en Espagne.