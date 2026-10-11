Avec la plateforme STLA One que va inaugurer la nouvelle Peugeot E-208, Stellantis veut faire le plein de nouveaux modèles et relancer ses ventes !

Alfa Romeo

Le prochain SUV d’Alfa Romeo qui se situera en taille entre l’Alfa Romeo Junior et l’Alfa Romeo Tonale et qui devrait être dévoilé et lancé au cours du quatrième trimestre 2027 utilisera des motorisations hybrides et du 100 % électrique. Pourtant, il ne bénéficiera pas de la plateforme STLA One, puisqu’Alfa a annoncé en juillet dernier qu’il utilisera la plateforme STLA Medium et qu’il sera produit dans l’usine italienne de Melfi, aux côtés du Jeep Compass. La création de ce véhicule était sans doute trop avancée pour qu’il puisse bénéficier de la nouvelle base technique. On sait aussi qu’Alfa Romeo travaille sur la création d’une nouvelle compacte qui se nommera Alfa Romeo Giuletta. Celle-ci devrait arriver, si tout va bien en 2028, et elle utilisera bien entendu la nouvelle plateforme STLA One. Elle sera disponible en versions thermiques (hybrides) et électriques. Une illustration de mauvaise qualité a été présentée lors de l’Investor Day 2026 de Stellantis le 21 mai dernier : elle représente peut-être le futur SUV à moins que ce ne soit la future Giulietta. Enfin pour les prochaines générations des Alfa Romeo Giulia et Alfa Romeo Stelvio, rien n’est acté, les modèles actuels poursuivant leur route. Cependant, ceux-ci devraient, s’ils étaient renouvelés, utiliser une plateforme STLA Large, une base technique multi-énergies inaugurée par la Dodge Charger. Un concept-car qui pourrait être dévoilé au Mondial de Paris la semaine prochaine pourrait nous éclairer sur le futur d’Alfa Romeo.

Chrysler – Dodge – Ram

À part Jeep que nous traitons plus loin, il est difficile de savoir quels sont les nouveaux modèles des marques américaines du groupe Stellantis qui pourraient utiliser la plateforme STLA One. Ainsi, la marque Ram qui est spécialiste des pick-up n’est, a priori, pas concernée par l’utilisation de cette plateforme. Chrysler qui commercialise les minivans Pacifica et Voyager n’a pas vraiment l’intention de produire des autos sur cette base technique STLA One. Quant à la marque Dodge dont la gamme se compose de la Dodge Charger (photo) en deux et quatre portes et du SUV Dodge Durango, elle n’a pas vraiment besoin de cette plateforme. Car le Dodge Durango reprend la base technique du Jeep Grand Cherokee, tandis que la Dodge Charger (commercialisée depuis peu en Europe par l’importateur KWA) disponible avec un bloc six cylindres turbo (419 et 549 ch) ou une motorisation électrique (544 et 680 ch), elle a inauguré en 2024 la plateforme STLA Large.

Citroën

Pour ses petits modèles, Citroën utilise la plateforme Smart Car et il n’y a pas de raison que cela change dans les prochaines années. Car cette plateforme est déjà multi-énergies et elle a comme principal avantage d’être peu coûteuse à produire. De plus, elle est modulable et sert à la Citroën C3 mais aussi au SUV Citroën C3 Aircross. Elle devrait être également utilisée par la nouvelle génération de la Citroën C4 qui devrait être présentée vers la fin de 2027. Le seul modèle qui pourrait utiliser la plateforme STLA One devrait être la future génération du grand SUV Citroën C5 Aircross. Car il s’agit d’un modèle à part pour Citroën. Malgré ça, l’utilisation de la STLA One n’est pas pour tout de suite, car la deuxième génération de ce SUV (photo) qui utilise la STLA Medium est trop récente, elle est arrivée l’an dernier.

DS Automobiles

La marque de luxe est revenue dans le giron de Citroën, c’est-à-dire que c’est le constructeur aux chevrons qui s’en occupe. Il s’agit d’un retour aux sources puisque la première DS3 était un modèle Citroën. Mais en perdant son autonomie, il est difficile de savoir ce que Stellantis veut faire de cette marque. Toujours est-il que le dernier modèle de la marque est un modèle d’importance puisqu’il s’agit de la nouvelle génération du DS 7 qui se prénomme désormais DS N° 7 (photo). Mais en ce qui concerne le renouvellement de la gamme de DS Automobiles on attend encore celui de la DS 3, une auto qui va perdre sa carrosserie de SUV pour retrouver une allure de citadine branchée comme elle était à ses débuts. Cette citadine sera polyvalente et dotée de cinq ouvrants (la DS3 de 2009 n’en avait que trois) et devrait être présentée sous la forme d’un concept-car au Mondial de l’auto qui ouvre ses portes le 12 octobre (ouverture au public du 13 octobre au 18 octobre). La voiture de série DS N° 3 qui devrait reprendre certaines lignes du concept-car devrait arriver en 2028 et se dotera de la base STLA One. Cette même base technique STLA One servira à la future DS N° 4 qui pourrait arriver vers 2029. Mais attention, DS Automobiles nous promet une surprise pour cette nouvelle génération puisque la DS N° 4 va faire le chemin inverse de la DS N° 3 et devenir un SUV. Un SUV d’un genre nouveau puisqu’il devrait afficher une ligne très aérodynamique afin de bénéficier d’une autonomie élevée en version électrique. Cette auto pourrait n’être proposée qu’avec des motorisations électriques.

Fiat (Abarth)

À l’image de ce que propose Citroën pour ses petits modèles, la marque Fiat (et sa marque sportive Abarth) ne devrait pas s’équiper de la plateforme STLA One pour tous les modèles urbains et rester fidèle à la plateforme Smart Car, à moins que la future génération de Fiat 500 se décide à utiliser, pour se démarquer, la STLA One. Quoi qu’il arrive, les derniers modèles de la marque qui seront bientôt commercialisés sont des SUV (photo) qui se nomment Fiat Grizzly et Fiat Grizzly Fastback. Tous deux reprennent la plateforme Smart Car en l’étirant le plus possible (le Grizzly mesure 4,40 m, le Fastback 4,50 m). Ces nouveaux modèles sont disponibles en France avec des motorisations micro-hybrides 48V (110 et 145 ch) et électrique de 113 ch. On en saura plus au Mondial de l’auto où seront présents sur le stand Fiat. À ce même Mondial on découvrira l’électrique Fiat Pandina qui est la déclinaison Fiat de la nouvelle Citroën 2CV. Prévue pour 2028, cette auto devrait utiliser une plateforme chinoise provenant de chez Leapmotor.

Jeep

Chez Jeep en Europe, c’est le Jeep Compass qui s’est fourni auprès de Stellantis pour s’équiper de la plateforme STLA Medium qu’il va conserver jusqu’à son remplacement dans quelques années. Autre modèle disposant d’une plateforme STLA, mais STLA Large cette fois, le Jeep Recon (photo), un modèle électrique qui va prendre la place du Jeep Wrangler en Europe dans le courant de l’année 2027. Mais la plateforme STLA One me direz-vous ? Elle bien elle devrait être utilisée par de nouveaux SUV urbains qui arriveront en 2028. Ainsi un nouveau modèle va remplacer le Jeep Renegade, tandis qu’un autre SUV pourrait s’inspirer des Citroën C3 Aircross, Fiat Grizzly ou Opel Frontera en ce qui concerne son gabarit et ses capacités de chargement. À l’inverse des modèles européens, le SUV de la marque américaine s’équipera de la plateforme STLA One qui est plus haut de gamme. Elle sera disponible avec une architecture 800 volts pour les versions électriques tandis qu’une version hybride sera aussi de la partie.

Lancia

Lors de la relance de la marque Lancia par Stellantis, il était indiqué que trois modèles verraient le jour avant la fin de la décennie. C’est ainsi qu’après la citadine Lancia Ypsilon, on a droit aujourd’hui au crossover Lancia Gamma (photo) qui reprend la plateforme STLA Medium du DS N° 8 et va être produit à ses côtés dans l’usine italienne de Melfi. Quant au troisième modèle prévu dans les plans du constructeur, il s’agit de la Lancia Delta. Une auto qui devrait arriver en 2028, à moins que le plan FaSTLAne 2030 ne la condamne, puisque les dirigeants du groupe n’en ont pas fait mention lors de la présentation de ce plan en mai dernier. Il est difficile de croire qu’un tel lancement n’ait pas lieu, tant la Lancia Delta représente pour la marque italienne un moyen de retrouver son lustre d’antan avec une auto qui a tant fait pour l’histoire de cette marque. Et il est sûr que si la nouvelle Lancia Delta arrive en 2028, elle s’équipera de la plateforme STLA One moderne et performante. D’autant plus, qu’à l’instar de la Lancia Ypsilon HF, cette Delta pourrait bien exister en version sportive HF qui rappellera de bons souvenirs aux amateurs de rallyes. En effet, avec la Delta Intégrale, la marque Lancia, a été sacrée six fois Championne du monde des rallyes, de 1987 à 1992.

Maserati

La marque au trident Maserati n’est pas en forme. Pourtant, lors de la présentation du plan FaSTLAne 2030, Antonio Filosa le Directeur général de Stellantis a indiqué que Maserati pourra compter sur le lancement de deux modèles de segment E dans les années à venir, il s’agit vraisemblablement d’un grand SUV qui se situera au-dessus des Grecale et Levante, à moins qu’il ne remplace ce dernier. Il devrait y avoir aussi la remplaçante de la Maserati Quattroporte qui ne sera plus qu’électrique. Ces deux autos devraient reprendre la base technique STLA Large.

Opel (Vauxhall)

La marque Opel et sa filiale anglaise Vauxhall sont proches des marques Citroën et Peugeot chez Stellantis. À ce titre, de nombreux modèles utilisent les mêmes bases techniques et cela va se poursuivre avec les nouvelles générations d’Opel. Et c’est pour cela que la future Opel Corsa Electric utilisera une base technique STLA One et devrait recevoir la même technologie steer by wire (direction sans liaison mécanique) que va inaugurer la Peugeot E-208. Elle sera aussi disponible en version sportive GSE, comme l’actuelle génération (photo). Il n’y aura pas de volant hypersquare pour cette auto qui devrait néanmoins recevoir également un volant futuriste créé par Opel. Tous ces éléments (plateforme, direction) se retrouveront sur la future Opel Astra qui existera avec des motorisations hybrides et électriques. Ces autos arriveront en 2028 : début d’année pour l’une, fin d’année pour l’autre. L’Opel Mokka, devrait au même titre que le futur Peugeot 2008 devrait bénéficier de la plateforme STLA One vers 2029, ce qui ne sera pas le cas de l’Opel Frontera qui est plus récent et qui conservera la plateforme Smart Car, et cela même pour la prochaine génération. La STLA One devrait équiper dans quelques années, l’Opel Grandland quand sonnera l’heure du changement de génération pour ce SUV.

Peugeot

Peugeot est considérée par Stellantis comme une marque du premier cercle au même titre que Fiat, Jeep et Ram et c’est pour cela que Stellantis l’a chargé d’inaugurer les nouveaux équipements pour qu’ils soient installés ensuite sur les modèles des autres marques du groupe. C’est pour aussi cela que la Peugeot E-208 a été choisie pour inaugurer la plateforme STLA One, mais aussi la direction sans liaison mécanique steer by wire en 2027. L’année suivante, ce sera au tour du SUV Peugeot 2008 de faire de même et la Peugeot 308 suivra ensuite. Pour les autres modèles pouvant adopter cette nouvelle plateforme il faudra patienter un peu. Ainsi la Peugeot 408 qui a été restylée en début d’année (photo) pourrait, si elle est renouvelée vers 2029 se transformer en un shooting brake racé et emprunter la base STLA One. Tandis que les SUV Peugeot 3008 et 5008 patienteront pour être renouvelés. C’est normal puisqu’ils sont assez récents (le 3008 est arrivé en 2023 et le 5008 en 2024), ils seront tout d’abord restylés fin 2027 avant que la nouvelle génération arrive vers 2030 et qu’elle utilise la plateforme STLA One. Il convient de noter que la griffe sportive GTi va se multiplier. Ainsi, après la Peugeot E-208 GTi (la nouvelle génération devrait y avoir droit aussi), les nouvelles générations des E-2008, E-308, E-408 et E-3008 adopteront également cette appellation qui se conjugue avec un maximum de puissance et un comportement routier affûté.