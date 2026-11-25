Comme chaque année au moment où les jours deviennent les plus froids et courts, c’est le moment des élections automobiles visant à désigner les meilleurs modèles de la dernière « cuvée ». Alors que le jury du « COTY » travaille toujours sur la désignation de la meilleure nouvelle voiture de l’année (dont on connaîtra le nom à l’occasion du prochain salon de l’automobile de Bruxelles 2027), intéressons-nous plus précisément aux voitures « passion ».

Comme chaque année, le magazine Motorsport vient d’organiser son élection de la Sportive de l’année à laquelle participait Caradisiac. Avec des chronos et roulages sur le circuit de Magny-Cours (avec un pilote prestigieux au volant), la piste Club de Magny-Cours, celle de Lurcy-Lévis et les routes de la Nièvre, cette élection rassemble traditionnellement les nouveautés du marché des sportives de toutes les catégories confondues.

De la Peugeot E-208 GTI jusqu’à la Ferrari 849 Testarossa

Année après année, ce marché des sportives se voit de plus en plus contrarié par le malus écologique français et des constructeurs automobiles qui jettent l’éponge face aux normes européennes toujours plus difficiles à respecter.

Cette année 2026 et malgré l’indisponibilité au dernier moment de certains modèles très attendus eux aussi (Lamborghini Temerario, nouvelle évolution de la KTM X-Bow GT-XR…), le jury a retenu six prétendantes appartenant à des catégories très différentes : la Peugeot E-208 GTI, la Volkswagen Golf GTI 50, l’Audi RS 5, la BMW M2 CS, la Porsche 911 Turbo S et la Ferrari 849 Testarossa.

Vous pouvez voter pour l’une de ces voitures jusqu’à ce vendredi (lien pour voter ici, ne pas tenir compte des dates affichées) et on reviendra sur cette élection dans les semaines à venir avec tous les chronos, les classements et les détails. Précisons déjà que le niveau des prétendantes était très élevé cette année et qu’il n’a vraiment pas été facile de trancher.

L’année dernière, c’est la Porsche 911 GT3 qui l’avait emporté devant la Lamborghini Revuelto.