EN BREF 325 chevaux 0 à 100 en 5,3s 270 km/h max 1 470 kg à partir de 57 100€ A partir de 28 413€ de malus

Volkswagen aime fêter les anniversaires de la Golf GTI, mère de toutes les sportives modernes à transmission aux roues avant. Le constructeur propose désormais trois niveaux de puissance sur la Golf GTI actuelle : 265 chevaux sur la version de « base », 300 chevaux sur la GTI Clubsport et 325 chevaux sur la GTI Edition 50, célébrant comme son nom l’indique le demi-siècle d’existence de la sportive allemande. Positionnée aux côtés de la Golf R de 333 chevaux, plutôt typée « GT » avec sa transmission intégrale, cette GTI 50 prend la succession des GTI Clubsport 45, GTI TCR et autres GTI Clubsport S dans l’histoire des GTI les plus radicales visant davantage les records de performances.

Extérieurement, pourtant, la GTI Edition 50 reste très proche d’une GTI Clubsport normale. Elle ajoute surtout des stickers sur les bas de portes, le béquet arrière ou l’intérieur des rétroviseurs mais garde le même kit carrosserie. L’exemplaire que vous voyez dans cet article arbore par ailleurs les jantes de 19 pouces en aluminium forgé, des sorties d’échappement Akrapovic et une hauteur de caisse abaissée de 5 mm, qu’on doit au pack GTI Performance (option à 4 050€). Outre une « amélioration du refroidissement », ces jantes permettent de gagner 12 kg sur la balance alors que la ligne d’échappement Akrapovic économise aussi quelques kilos. Sachant que les 4 Bridgestone Potenza Race semi-slick sur ces jantes spécifiques pèsent aussi 1,2 kg moins lourd que les gommes de série, la GTI 50 pack GTI Performance avoue « 25 kg en moins sur la balance » au final.

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Visuellement, la voiture se pose dans l’univers des compactes ultra-sportives « racées » qui plaisent autant aux connaisseurs qu’aux amateurs, moins recommandables, des machines à forte image qu’on voit souvent passer dans les centres-villes en première vitesse avec le mode sport activé, la musique à fond et des plaques allemandes ou polonaises.

A l’intérieur, une vraie Golf

A bord, la GTI 50 se distingue surtout par ses sièges sport aux habillages spécifiques, affichant dans cet exemplaire d’essai un joli tartan très évocateur de l’ambiance des premières Golf GTI. L’habitacle reste bien plus luxueux que dans une Honda Civic Type R, avec une assise moins radicale à l’avant et contraignante dans la vie de tous les jours. L’Allemande conserve bien évidemment aussi ses places arrière généreuses et son bon coffre (374 litres), permettant de l’utiliser comme une vraie familiale compacte.

Sur la route, une gentille compacte qui peut cogner très fort

Une fois le moteur réveillé dans un râle caractéristique des 4 cylindres à haut rendement, la GTI 50 conserve ce statut de compacte ultra-polyvalente. Malgré son châssis plus affuté avec le pack GTI Performance (suspension rigidifiée, paliers de jambe de force plus rigides, paliers de bras de suspension transversal plus rigides, porte-moyeux modifiés pour une surélévation du carrossage sur l’essieu avant, paliers d’amortisseur plus rigides et porte-moyeu avec fixation modifiée de la biellette de direction sur l’essieu arrière, cartographie électronique de la suspension modifiée), le niveau de confort ne change pas trop d’une Golf normale et la transmission à double embrayage joue parfaitement les boîtes automatiques tranquilles. Quant à l’amortissement adaptatif et piloté DCC de série sur cette version, il fait preuve d’une souplesse appréciable dans sa position la plus relâchée.

En utilisation « paisible », la GTI 50 paraît mille fois plus agréable qu’une Honda Civic Type R ou même l’ancienne Renault Mégane RS et on touche là à l’une des caractéristiques historiques de la Golf GTI, privilégiant traditionnellement la polyvalence sur l’efficacité sportive maximale. Notons au passage une consommation qui peut descendre à 7 litres aux 100 km sur route secondaire. Sur autoroute à 130 km/h, l’Allemande parviendra à rester sous les 9 litres aux 100 ce qui demeure raisonnable même en cette période de hausse terrible du prix des carburants. Rappelons-nous d’ailleurs qu’on doit l’existence de la toute première Golf GTI au premier choc pétrolier, puisqu’elle constituait alors une sorte de solution technique à ceux qui voulaient toujours profiter d’une auto puissante sans trop consommer !

Comme sur toutes les sportives équipées de ce même quatre cylindres turbo 2,0 litres EA888 dans ses versions de pointe, la GTI 50 marche fort en ligne droite une fois passée en mode Sport ou « Special » (réglages optimisés pour la Nordschleife). Le 0 à 100 km/h annoncé en 5,3 secondes, d’ailleurs, constitue un record absolu à ma connaissance pour une traction même si une banale MG4 XPower deux fois moins chère la surclasse en accélération (les électriques deviennent invincibles à ce jeu). Mais la bonne surprise, ce sont les sensations de pilotage distillées par cette Golf une fois poussée dans ses retranchements : outre un vrai moteur de caractère à la sonorité plaisante à pleine charge, on découvre un niveau d’efficacité sportive jamais vu dans l’histoire de la Golf GTI. La motricité et le grip du train avant, bien aidé par ces semi-slick ventousés au sol, rendent le sous-virage quasiment impossible sur route et permettent de réaccélérer avec très peu de patinage sur le sec une fois les aides à la conduite désactivées. Le blocage de différentiel électronique contribue lui aussi à l’efficacité, même si son effet « resserrement de trajectoire à pleine charge » paraît moins marqué que celui du système mécanique d’une Civic Type R.

Il faut certes composer obligatoirement avec une boîte à double embrayage (heureusement plutôt rapide et permissive en mode manuel), alors que la voiture reste assez neutre dans ses réactions comparée aux anciennes Mégane RS plus vivantes ou la Civic Type R désormais disparue, forte de sa boîte manuelle si excitante à utiliser et d’un tempérament plus explosif. Mais il faudrait être franchement de mauvaise foi pour trouver de l’ennui à pousser cette Golf GTI 50, devenue une sorte d’arme fatale routière absolue. Entre la très grosse patate moteur, les bonnes sensations dans la direction, l’attaque de pédale de frein bien sentie, le grip et les réactions très naturelles de la voiture en toutes circonstances, on prend du vrai plaisir sans atteindre le nirvana absolu du pilotage atteint par les meilleures tractions de l’histoire (Mégane RS Trophy-R de troisième génération en tête). Difficile, dès lors, de décrire cette Golf comme une sportive aseptisée. D’ailleurs, elle vient de décrocher le record chronométrique absolu des sportives tractions sur la Nordschleife (en 7 minutes, 44 secondes et 5 dixièmes) juste devant la Honda Civic Type R et la Renault Mégane RS Trophy-R. Tout un symbole !