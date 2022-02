La Renault Mégane et la Volkswagen Golf sont des vieilles ennemies qui s’affrontent régulièrement sur route mais également sur circuit. Au fil des années, elles sont donc devenues incontournables. Mais aujourd’hui, ce sont des modèles en voie de disparition. Non pas qu’elles ne soient pas intéressantes ou séduisantes mais tout simplement car elles sont clouées aux piloris par les normes environnementales. C’est notamment le cas de la Mégane qui doit supporter pour 2022 un malus de plus de 12 000 € alors que la Golf se contente de « seulement » de 3 500 €. Autant dire qu’il y a de fortes chances que cette génération de Mégane RS soit la dernière. La prochaine s’il devait y en avoir une sera forcément électrifiée et frappée du blason Alpine.

dailymotion Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari - Renault Megane RS Trophy VS Volkswagen Golf Clubsport : les adieux

En attendant, la compacte de Renault très légèrement restylée il y a quelques mois fait toujours preuve d’un design séduisant notamment dans cette teinte option « Jaune Sirius » ( 1 600 €) qui lui va à merveille. Aujourd’hui, elle affronte une rivale de choix en la personne la Volkswagen Golf GTi la plus radicale du moment, la Clubsport déclinée ici dans une version collector, la ClubSport 45 qui marque le 45e anniversaire de la GTi club sport.

Celle-ci dispose de quelques particularités comme son châssis surbaissé, ses jantes spécifiques, son aileron de hayon ou son échappement Akrapovic, mais partage avec la Mégane une puissance identique de 300 ch délivrée par des quatre cylindres et le fait qu’il s’agisse d’une traction. Le match promet d’être relevé.

Les forces en présence

Volkswagen Golf GTI Clubsport

Renault Megane RS Puissance 300 ch 300 ch Couple 400 Nm 420 Nm Poids 1 461 kg 1 480 kg Monte pneumatique Michelin Pilot Sport Cup 2 Bridgestone Potenza S 007 Prix (hors options) 49 900 € 48 300 € Prix modèle essayé 49 900 € 50 150 € Malus 3 552 € 12 012 €

On connaît la faiblesse de Soheil Ayari pour la Mégane RS, mais cette Golf Clubsport va-t-elle – réussir à le faire changer. Réponse sur le circuit de la Ferté Gaucher dans des conditions très hivernales donc glissantes. C’est parti.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/