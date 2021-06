Pour tous les amoureux d’automobiles et de sensations fortes, les dénominations « Ti » et « GTI » sont synonymes de sportivité et de performances. La première a été récemment ressuscitée par BMW après avoir été introduite sur la berline 1800 au début des années 1960 et popularisée avec les fameuses 2002 Ti au début des années 1970. La seconde, en revanche, est toujours restée au catalogue de Volkswagen au travers bien évidemment de la mythique Golf GTI apparue en 1974.

dailymotion Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari - BMW 128 ti VS Volkswagen Golf GTI : duel d'appellation

Mais depuis, les choses ont bien changé car nos BMW 128 Ti et Volkswagen Golf GTI de dernière génération – la 8e – ne sont clairement plus des sportives ultra-radicales. Ainsi, la 128 ti avec ses 260 ch vient s'intercaler entre la 120i (184 ch) et la M135i xDrive (320 ch), tandis que la Volkswagen Golf GTI avec 245 ch est surpassée par la Golf GTI Clubsport (300 ch), mais aussi par la version R forte de 320 ch. Leurs puissances sont même inférieures à beaucoup d’autres compactes, à l’image des Cupra Leon ou Renault Megane RS qui tutoient les 300 ch. Enfin, il faut bien avouer aussi une petite dose de méfiance due à quelques services marketing peu honnêtes qui ont galvaudé certaines glorieuses appellations. Un parfait exemple en est le retour des Gordini chez Renault il y a quelques années, qui s’étaient transformées de versions ultra légères en une simple finition sans la moindre once de sportivité.

Les forces en présence

BMW 128 ti

Volkswagen Golf GTi

Puissance 265 ch 245 ch Couple 400 Nm 370 Nm Poids 1 445 kg 1 334 kg Monte pneumatique Bridgestone Turanza Hancook Ventus S1 Evo Prix (hors options) 46 550 € 43 210 € Prix modèle essayé 49 790 € 46 465 € Malus 1 172 € 2 726 €

L’heure de vérité est venue sur le circuit de la Ferté Gaucher en compagnie de Soheil Ayari . Mais avant de torturer nos deux voitures, un tour du propriétaire s’impose. Premier constat, nos rivales sont loin de jouer dans la démesure côté style. Finalement, c’est la 128 qui se montre la plus démonstrative notamment dans cette teinte blanche qui est surlignée par quelques pièces de couleur rouge au niveau des boucliers ou des bas de caisse. La Golf est encore plus discrète et il n’y a que le bouclier avant largement ajouré, les magnifiques jantes 19 pouces « Adelaïde » ou la double sortie d'échappement qui donnent un petit indice sur la vocation de notre GTI.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/