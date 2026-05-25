Avec un prix de base aussi élevé, la Volkswagen Golf GTI 50 propose heureusement un haut niveau d’équipement de série. Elle possède des jantes de 19 pouces, tout le « kit » carrosserie, l’amortissement piloté DCC et les sièges sport à l’intérieur. Il reste tout de même des options à bord : le volant recouvert en RaceTech à 250€, le pack cuir intégral à 2 470€, les caméras 360 degrés à 435€ ou le pack techno (incluant ces caméras à 360 degrés en plus du système audio Harman Kardon et de l’affichage tête haute).

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le sport, il faut ajouter 4 050€ pour le pack GTI Performance ajoutant les pneus semi-slick, les options d’allègement et le châssis retouché. Attention, ce pack fait grimper à lui tout seul le malus écologique français de 7 000€.