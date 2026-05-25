J’ai sous-estimé la Volkswagen Golf GTI 50, hélas accablée par le malus écologique français
2. La Volkswagen Golf GTI 50 propose d’aller plus loin en option
Avec un prix de base aussi élevé, la Volkswagen Golf GTI 50 propose heureusement un haut niveau d’équipement de série. Elle possède des jantes de 19 pouces, tout le « kit » carrosserie, l’amortissement piloté DCC et les sièges sport à l’intérieur. Il reste tout de même des options à bord : le volant recouvert en RaceTech à 250€, le pack cuir intégral à 2 470€, les caméras 360 degrés à 435€ ou le pack techno (incluant ces caméras à 360 degrés en plus du système audio Harman Kardon et de l’affichage tête haute).
Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le sport, il faut ajouter 4 050€ pour le pack GTI Performance ajoutant les pneus semi-slick, les options d’allègement et le châssis retouché. Attention, ce pack fait grimper à lui tout seul le malus écologique français de 7 000€.
Equipements et options
Version : VIII (2) 2.0 TSI EVO4 325 GTI EDITION 50 DSG7
Equipements de sécurité
Airbags latéraux AV
Alerte de perte de pression des pneus
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)
Protection antidémarrage
Airbags de tête pour passagers AV/AR
Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable)
Feu AR de brouillard d'un côté, feux de recul des 2 côtés
Projecteurs antibrouillard dans le bouclier AV et feux de braquage
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Fonction antibrouillard intégrée et éclairage statique d'intersection
Assistant de changement de voie avec détecteurs d’angle mort 'Side Assist'
Equipements de confort
Ceintures de sécurité rouges (sièges AV et sièges extérieurs AR)
Volant sport Dark Anodised avec badge "50"
Sticker 50 à l'intérieur des rétroviseurs extérieurs
Vitres AV/AR électriques
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)
Interface téléphone Bluetooth
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" et
Accoudoir central AR rabattable avec 2 portes-boissons
Cerclage chromé des commandes des vitres, de réglage des rétroviseurs et des aérateurs
Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec trappe à skis
Park Pilot : Système d'aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la
Réception de radio numérique (DAB+)
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV/AR
Ceintures de sécurité automatiques AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur,
Vitres AR surteintées
2 prises de chargement USB-C derrière l'accoudoir pour les passagers AR
Climatisation "Air Care Climatronic" 3 zones et filtre anti-allergène et éléments de commandes
Accoudoir central AV réglable en hauteur et en profondeur avec compartiment de rangement
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
Sièges confort à l'AV réglables en hauteur
Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables/réglables électriquement et dégivrage
Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments digital avec écran digital haute résolution de 10,25"
Lunette AR surteintée
Sièges sport à l'AV spécifiques GTI avec appuis-tête intégrés et appuis lombaires à l'AV
Volant sport multifonction en cuir spécifique "GTI" avec palettes au volant
Mesure des temps au tour ‘GPS Laptimer’
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Système Navigation "Discover"
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs
Esthétique / Carrosserie
Sellerie sport en tissu/ArtVelours spécifique Edition 50
Cache-bagages amovible
Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec trappe à skis
Toit peint en Noir
Peinture unie avec Toit noir
Autres équipements
Sans inscription GTI sur les portes AV
Stickers latéraux noir/rouge
Tubulure d'échappement noires
Tapis de sol spécifiques Edition 50
Seuils de porte spécifiques Edition 50
Poignées de porte Dark Anodised
Repose-pied noir
Pédalier avec inserts rouges
Becquet AR spécifique Edition 50 avec sticker "50"
Logo VW noir AV/AR
Cache-moyeu "GTI" dynamique
Pack Visibilité
Appuis-tête AR réglables en hauteur
Appuis-tête AV réglables en hauteur
Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace
Pommeau du levier de vitesse cuir
Ecrous antivol
Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, antiblocage des
Sortie d'echappement chromée à droite et à gauche
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
Chargeur induction
Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu
Prise 12 V dans le coffre
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Etriers de frein rouge à l'AV et à l'AR
DCC: Système d'amortissement piloté avec selection du profil de conduite
Direction progressive
Système de freinage anti multicollision: ce dispositif freine automatiquement le véhicule
Disques de frein 17" à l'AV et à l'AR
Pédalier et repose-pied en acier inoxydable brossé
Sélection du profil de conduite
Liseré rouge dans la calandre et les phares
Lane Assist: Assistant de maintien dans la voie
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleils
Appuis lombaires réglables à l'AV
Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu
Eclairage d'ambiance extérieur
Système de protection proactive des occupants
2 interfaces USB-C à l'AV
Câble adaptateur USB-C vers USB-A
Service d'appel d'urgence (inclus 10 ans et disponible indépendamment de l'inscription dans le
Trains roulants sport
Ciel de pavillon Noir Soul
Tapis de sol AV/AR
Diffuseur AR spécifique "GTI Clubsport "
Application décorative "Black Metal Chrome" pour tableau de bord et les revêtements de porte à l'AV
Réglage du site des phares
Système Start/Stop avec dispositif de récupération de l'énergie au freinage
Pare chocs AV et AR spécifiques GTI, prise d'air en structure nid d'abeilles à l'AV
App-Connect sans fil
Fatigue Détection: système de détection de fatigue du conducteur
Préparation pour "VW Connect" et "VW Connect Plus"
Baguette lumineuse entre les projecteurs
Caméra de recul "Rear View"
Assistant de conduite semi-autonome "Travel Assist"
Assistant d'urgence "Emergency Assist "
Pack Ambiance
eCall : Appel d'urgence manuel ou automatique
Mesures de protection des piétons supplémentaires
Commande vocale (IDA) avec amplificateur de voix électronique
Blocage de différentiel d'essieu AV VAQ/XDS
Badges GTI sur les portes AV et inscription GTI sur le hayon
Pneus 235/35 R19 avec écrous antivol
Augmentation de limitation électronique de vitesse maximale à 270 km/h
Pack Confort avec Park Assist Pro
2 lampes de lecture à l'AV et à l'AR
Boîte de vitesse automatique (DSG7)
Projecteurs IQ.Light - Matrix LED
Cross Traffic Alert’: assistant d’intersection qui détecte les véhicules circulant
Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité
Pare-chocs et poignées de portes dans la couleur carrosserie
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière "Sign Assist"
Front Assist
Système d’amortissement piloté avec sélection du profil de conduite DCC
Options disponibles
-
Sellerie cuir "Vienna":
2470 €
-
Jantes en alliage léger 19'' "Queenstown" liseré rouge:
0 €
-
Jantes en alliage forgé 19'' "Warmenau" noires:
555 €
-
Système audio Harman Kardon:
715 €
-
Toit ouvrant panoramique avec velum occultant et 2 lampes de lecture à l'AR:
1115 €
-
Jantes en alliage léger 19'' "Queenstown":
0 €
-
Jantes en alliage léger 19'' "Estoril":
400 €
-
Jantes en alliage léger 19'' "Estoril" noires:
400 €
-
Jantes en alliage forgé 19'' "Warmenau":
0 €
-
Caméra 360° "Area View":
435 €
-
Volant sport (RaceTech) en Microfleece ArtVelours, chauffant, avec palettes:
250 €
-
Pneus semi-slick 235/35 R19 Bridgestone "Potenza Race":
0 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60 000 km:
240 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90 000 km:
310 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40 000 km:
335 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80 000 km:
475 €
-
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120 000 km:
660 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50 000 km:
675 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100 000 km:
765 €
-
Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150 000 km:
1160 €
-
Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30 000 km:
180 €
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
1000 €
-
Peinture métallisée Noir Grenadilla:
800 €
-
Peinture unie avec Toit noir Rouge Tornado/Toit Noir Uni:
700 €
-
Peinture unie avec Toit noir Gris Lunaire:
700 €
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