Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen Golf 8 Gti

Essai

J’ai sous-estimé la Volkswagen Golf GTI 50, hélas accablée par le malus écologique français

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

0  

2. La Volkswagen Golf GTI 50 propose d’aller plus loin en option

 

Voilà la Golf GTI 50 sans options.
Voilà la Golf GTI 50 sans options.

Avec un prix de base aussi élevé, la Volkswagen Golf GTI 50 propose heureusement un haut niveau d’équipement de série. Elle possède des jantes de 19 pouces, tout le « kit » carrosserie, l’amortissement piloté DCC et les sièges sport à l’intérieur. Il reste tout de même des options à bord : le volant recouvert en RaceTech à 250€, le pack cuir intégral à 2 470€, les caméras 360 degrés à 435€ ou le pack techno (incluant ces caméras à 360 degrés en plus du système audio Harman Kardon et de l’affichage tête haute).

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans le sport, il faut ajouter 4 050€ pour le pack GTI Performance ajoutant les pneus semi-slick, les options d’allègement et le châssis retouché. Attention, ce pack fait grimper à lui tout seul le malus écologique français de 7 000€.

Equipements et options

Version : VIII (2) 2.0 TSI EVO4 325 GTI EDITION 50 DSG7

Equipements de sécurité

  • Airbags latéraux AV

  • Alerte de perte de pression des pneus

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)

  • Protection antidémarrage

  • Airbags de tête pour passagers AV/AR

  • Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable)

  • Feu AR de brouillard d&#039;un côté, feux de recul des 2 côtés

  • Projecteurs antibrouillard dans le bouclier AV et feux de braquage

  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse

  • Fonction antibrouillard intégrée et éclairage statique d&#039;intersection

  • Assistant de changement de voie avec détecteurs d’angle mort &#039;Side Assist&#039;

Equipements de confort

  • Ceintures de sécurité rouges (sièges AV et sièges extérieurs AR)

  • Volant sport Dark Anodised avec badge &quot;50&quot;

  • Sticker 50 à l&#039;intérieur des rétroviseurs extérieurs

  • Vitres AV/AR électriques

  • Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel

  • Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)

  • Interface téléphone Bluetooth

  • Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

  • Frein de stationnement électromécanique avec fonction d&#039;immobilisation en pente &quot;Auto Hold&quot; et

  • Accoudoir central AR rabattable avec 2 portes-boissons

  • Cerclage chromé des commandes des vitres, de réglage des rétroviseurs et des aérateurs

  • Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec trappe à skis

  • Park Pilot : Système d&#039;aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la

  • Réception de radio numérique (DAB+)

  • Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV/AR

  • Ceintures de sécurité automatiques AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur,

  • Vitres AR surteintées

  • 2 prises de chargement USB-C derrière l&#039;accoudoir pour les passagers AR

  • Climatisation &quot;Air Care Climatronic&quot; 3 zones et filtre anti-allergène et éléments de commandes

  • Accoudoir central AV réglable en hauteur et en profondeur avec compartiment de rangement

  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse

  • Sièges confort à l&#039;AV réglables en hauteur

  • Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables/réglables électriquement et dégivrage

  • Digital Cockpit Pro : combiné d&#039;instruments digital avec écran digital haute résolution de 10,25&quot;

  • Lunette AR surteintée

  • Sièges sport à l&#039;AV spécifiques GTI avec appuis-tête intégrés et appuis lombaires à l&#039;AV

  • Volant sport multifonction en cuir spécifique &quot;GTI&quot; avec palettes au volant

  • Mesure des temps au tour ‘GPS Laptimer’

  • Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Système Navigation &quot;Discover&quot;

  • Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie sport en tissu/ArtVelours spécifique Edition 50

  • Cache-bagages amovible

  • Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec trappe à skis

  • Toit peint en Noir

  • Peinture unie avec Toit noir

Autres équipements

  • Sans inscription GTI sur les portes AV

  • Stickers latéraux noir/rouge

  • Tubulure d&#039;échappement noires

  • Tapis de sol spécifiques Edition 50

  • Seuils de porte spécifiques Edition 50

  • Poignées de porte Dark Anodised

  • Repose-pied noir

  • Pédalier avec inserts rouges

  • Becquet AR spécifique Edition 50 avec sticker &quot;50&quot;

  • Logo VW noir AV/AR

  • Cache-moyeu &quot;GTI&quot; dynamique

  • Pack Visibilité

  • Appuis-tête AR réglables en hauteur

  • Appuis-tête AV réglables en hauteur

  • Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace

  • Pommeau du levier de vitesse cuir

  • Ecrous antivol

  • Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d&#039;urgence, antiblocage des

  • Sortie d&#039;echappement chromée à droite et à gauche

  • Eclairage à LED de la plaque d&#039;immatriculation AR

  • Chargeur induction

  • Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d&#039;étanchéité de pneu

  • Prise 12 V dans le coffre

  • Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d&#039;urgence

  • Etriers de frein rouge à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • DCC: Système d&#039;amortissement piloté avec selection du profil de conduite

  • Direction progressive

  • Système de freinage anti multicollision: ce dispositif freine automatiquement le véhicule

  • Disques de frein 17&quot; à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Pédalier et repose-pied en acier inoxydable brossé

  • Sélection du profil de conduite

  • Liseré rouge dans la calandre et les phares

  • Lane Assist: Assistant de maintien dans la voie

  • Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleils

  • Appuis lombaires réglables à l&#039;AV

  • Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu

  • Eclairage d&#039;ambiance extérieur

  • Système de protection proactive des occupants

  • 2 interfaces USB-C à l&#039;AV

  • Câble adaptateur USB-C vers USB-A

  • Service d&#039;appel d&#039;urgence (inclus 10 ans et disponible indépendamment de l&#039;inscription dans le

  • Trains roulants sport

  • Ciel de pavillon Noir Soul

  • Tapis de sol AV/AR

  • Diffuseur AR spécifique &quot;GTI Clubsport &quot;

  • Application décorative &quot;Black Metal Chrome&quot; pour tableau de bord et les revêtements de porte à l&#039;AV

  • Réglage du site des phares

  • Système Start/Stop avec dispositif de récupération de l&#039;énergie au freinage

  • Pare chocs AV et AR spécifiques GTI, prise d&#039;air en structure nid d&#039;abeilles à l&#039;AV

  • App-Connect sans fil

  • Fatigue Détection: système de détection de fatigue du conducteur

  • Préparation pour &quot;VW Connect&quot; et &quot;VW Connect Plus&quot;

  • Baguette lumineuse entre les projecteurs

  • Caméra de recul &quot;Rear View&quot;

  • Assistant de conduite semi-autonome &quot;Travel Assist&quot;

  • Assistant d&#039;urgence &quot;Emergency Assist &quot;

  • Pack Ambiance

  • eCall : Appel d&#039;urgence manuel ou automatique

  • Mesures de protection des piétons supplémentaires

  • Commande vocale (IDA) avec amplificateur de voix électronique

  • Blocage de différentiel d&#039;essieu AV VAQ/XDS

  • Badges GTI sur les portes AV et inscription GTI sur le hayon

  • Pneus 235/35 R19 avec écrous antivol

  • Augmentation de limitation électronique de vitesse maximale à 270 km/h

  • Pack Confort avec Park Assist Pro

  • 2 lampes de lecture à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Boîte de vitesse automatique (DSG7)

  • Projecteurs IQ.Light - Matrix LED

  • Cross Traffic Alert’: assistant d’intersection qui détecte les véhicules circulant

  • Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité

  • Pare-chocs et poignées de portes dans la couleur carrosserie

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation routière &quot;Sign Assist&quot;

  • Front Assist

  • Système d’amortissement piloté avec sélection du profil de conduite DCC

Options disponibles

  • Sellerie cuir "Vienna"

     : 

    2470 €

  • Jantes en alliage léger 19'' "Queenstown" liseré rouge

     : 

    0 €

  • Jantes en alliage forgé 19'' "Warmenau" noires

     : 

    555 €

  • Système audio Harman Kardon

     : 

    715 €

  • Toit ouvrant panoramique avec velum occultant et 2 lampes de lecture à l'AR

     : 

    1115 €

  • Jantes en alliage léger 19'' "Queenstown"

     : 

    0 €

  • Jantes en alliage léger 19'' "Estoril"

     : 

    400 €

  • Jantes en alliage léger 19'' "Estoril" noires

     : 

    400 €

  • Jantes en alliage forgé 19'' "Warmenau"

     : 

    0 €

  • Caméra 360° "Area View"

     : 

    435 €

  • Volant sport (RaceTech) en Microfleece ArtVelours, chauffant, avec palettes

     : 

    250 €

  • Pneus semi-slick 235/35 R19 Bridgestone "Potenza Race"

     : 

    0 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 60 000 km

     : 

    240 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 90 000 km

     : 

    310 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40 000 km

     : 

    335 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 80 000 km

     : 

    475 €

  • Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 120 000 km

     : 

    660 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 50 000 km

     : 

    675 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 100 000 km

     : 

    765 €

  • Extension de garantie 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires) ou 150 000 km

     : 

    1160 €

  • Extension de garantie 3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) ou 30 000 km

     : 

    180 €

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    1000 €

  • Peinture métallisée Noir Grenadilla

     : 

    800 €

  • Peinture unie avec Toit noir Rouge Tornado/Toit Noir Uni

     : 

    700 €

  • Peinture unie avec Toit noir Gris Lunaire

     : 

    700 €

Page précédente
Page suivante

Photos (11)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Volkswagen Golf 8 Gti

Volkswagen Golf 8 Gti

SPONSORISE

Essais Volkswagen Golf 8 Gti

Voir tous les essais Volkswagen Golf 8 Gti

Comparatifs Volkswagen Golf 8 Gti

Voir tous les comparatifs Volkswagen Golf 8 Gti

Guides d'achat Moyenne Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Volkswagen Golf 8 Gti

Voir toute l'actu Volkswagen Golf 8 Gti