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Volkswagen Golf 8 Gti

Essai

J’ai sous-estimé la Volkswagen Golf GTI 50, hélas accablée par le malus écologique français

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

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5. Fiche technique de la Volkswagen Golf GTI 50

 

J’ai sous-estimé la Volkswagen Golf GTI 50, hélas accablée par le malus écologique français

Les chiffres clés

Volkswagen Golf 8 Gti VIII (2) 2.0 TSI EVO4 325 GTI EDITION 50 DSG7
Généralités  
Finition GTI EDITION 50
Date de commercialisation 22/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,29 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,62 m
Volume de coffre mini 374 L
Volume de coffre maxi 1 230 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 470 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 21 CV
Moteur 4 cylindres ,
Cylindrée 1 984 cm3
Puissance 325 ch
Couple 420 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 270 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.3 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 173 g/km (wltp)
Bonus malus max 18858
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