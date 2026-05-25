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Essai

J’ai sous-estimé la Volkswagen Golf GTI 50, hélas accablée par le malus écologique français

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

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4. Notre note de la Volkswagen Golf GTI Edition 50

 

J’ai sous-estimé la Volkswagen Golf GTI 50, hélas accablée par le malus écologique français

La Volkswagen Golf GTI Edition 50 (325 chevaux, 57 100€) s'évalue dans la catégorie des compactes ultra-sportives à traction qui compte :

-La Cupra Leon VZ (325 chevaux, 56 815€).

En élargissant un peu, on peut ajouter :

-La Volkswagen Golf GTI (265 chevaux, 50 700€).

-La Volkswagen Golf GTI Clubsport (300 chevaux, 55 500€).

-La Volkswagen Golf R (333 chevaux, 58 900€).

-L'Audi S3 (333 chevaux, 64 400€).

-L'Audi RS 3 (400 chevaux, 76 500€).

-La BMW M135 (300 chevaux, 58 850€).

-La Mercedes-AMG A35 (306 chevaux, 65 450€).

-La Mercedes-AMG A45 (421 chevaux, 80 000€).

-La MG4 Xpower (435 chevaux, 38 990€).

Volkswagen Golf GTI Edition 50
Budget
  • 5.86
  • 5.86
  • 5.86
  • 5.86
  • 5.86
 
Pratique
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
  • 7.88
 
Rapport prix/équipements
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
 
Sur la route
  • 8.56
  • 8.56
  • 8.56
  • 8.56
  • 8.56
 
Sécurité
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Note globale : 15,3 /20
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