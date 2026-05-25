J’ai sous-estimé la Volkswagen Golf GTI 50, hélas accablée par le malus écologique français
4. Notre note de la Volkswagen Golf GTI Edition 50
La Volkswagen Golf GTI Edition 50 (325 chevaux, 57 100€) s'évalue dans la catégorie des compactes ultra-sportives à traction qui compte :
-La Cupra Leon VZ (325 chevaux, 56 815€).
En élargissant un peu, on peut ajouter :
-La Volkswagen Golf GTI (265 chevaux, 50 700€).
-La Volkswagen Golf GTI Clubsport (300 chevaux, 55 500€).
-La Volkswagen Golf R (333 chevaux, 58 900€).
-L'Audi S3 (333 chevaux, 64 400€).
-L'Audi RS 3 (400 chevaux, 76 500€).
-La BMW M135 (300 chevaux, 58 850€).
-La Mercedes-AMG A35 (306 chevaux, 65 450€).
-La Mercedes-AMG A45 (421 chevaux, 80 000€).
-La MG4 Xpower (435 chevaux, 38 990€).
|Volkswagen Golf GTI Edition 50
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|15,3 /20
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