La Volkswagen Golf GTI Edition 50 (325 chevaux, 57 100€) s'évalue dans la catégorie des compactes ultra-sportives à traction qui compte :

-La Cupra Leon VZ (325 chevaux, 56 815€).

En élargissant un peu, on peut ajouter :

-La Volkswagen Golf GTI (265 chevaux, 50 700€).

-La Volkswagen Golf GTI Clubsport (300 chevaux, 55 500€).

-La Volkswagen Golf R (333 chevaux, 58 900€).

-L'Audi S3 (333 chevaux, 64 400€).

-L'Audi RS 3 (400 chevaux, 76 500€).

-La BMW M135 (300 chevaux, 58 850€).

-La Mercedes-AMG A35 (306 chevaux, 65 450€).

-La Mercedes-AMG A45 (421 chevaux, 80 000€).

-La MG4 Xpower (435 chevaux, 38 990€).