57 100€, voilà donc le prix de base de la Volkswagen Golf GTI Edition 50, à comparer aux 55 500€ de la Golf GTI Clubsport de 300 chevaux et aux 50 700€ de la Golf GTI de 265 chevaux. Sachant que les Renault Mégane RS, Ford Focus ST, Honda Civic Type R et autres Hyundai i30 N n’existent plus chez nous, il ne reste plus que sa cousine la Leon Cupra dans cette catégorie désertée des compactes ultra-sportives à traction. Cette dernière s’affiche à 54 670€ en version VZ 300 (équivalent de la GTI Clubsport) et à 56 815€ en version VZ 325 (équivalent de la GTI Edition 50). Chez Volkswagen, la Golf R à quatre roues motrices s’affiche à peine plus cher (58 900€ en prix de base), mais elle souffre d’un malus écologique encore plus rédhibitoire.

Car oui, cette GTI 50 se fait pilonner par le malus écologique français : 28 413€ d’écotaxe pour la version de base, 35 346€ en ajoutant le pack GTI Performance, soit de quoi faire monter le prix à 96 496€ avant frais d’immatriculation en France pour la version de pointe équipée des options dynamiques les plus intéressantes ! Pas difficile de comprendre pourquoi, dans ces conditions fiscales, les compactes sportives à traction deviennent si rares chez nous.

A retenir : la meilleure Golf GTI de tous les temps

Désormais détentrice (de peu) du record des sportives tractions sur la Nordschleife, la Volkswagen Golf GTI 50 fait mentir la tradition récente des Golf GTI aseptisées et moins efficaces que les meilleures concurrentes du genre. Elle parvient à rester plus confortable et polyvalente que ses rivales aujourd’hui disparues tout en affichant des performances spectaculaires et en procurant du vrai plaisir de pilotage. Même si sa cousine la Cupra Leon VZ possède les mêmes qualités sur le papier, il s’agit là d’un joli tour de force technique imposant le respect.

Reste cette catastrophe du malus écologique français, totalement contraire à l’esprit même de ces compactes sportives conçues originellement pour rendre abordables leurs performances au plus grand nombre. Quand on se souvient qu’une Golf GTI Clubsport de 265 chevaux s’affichait encore à 37 400€ il y a dix ans, d’ailleurs, l’inflation hors malus fait déjà très mal. Même ces autos se réservent désormais à une clientèle privilégiée, qui pourra éviter le malus terrible seulement avec trois enfants à déclarer. Bref, soyez riches et faites beaucoup d’enfants. Vous pourriez alors accéder de nouveau à ce plaisir extraordinaire de cravacher une excellente compacte ultra-sportive comme à l'âge d'or de ces machines !

Caradisiac a aimé

Le confort préservé

Caractère moteur

Efficacité dynamique impressionnante

Caradisiac n’a pas aimé

Malus terrible en France

Prix de base déjà élevé avec le pack GTI Performance

Pas de boîte manuelle