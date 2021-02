Volkswagen dévoile la Golf GTI Clubsport 45

En réponse à

Si chacun fait ce qu'il veut de son argent, j'ai quand même du mal à comprendre que l'on puisse denser 50.000 € pour un véhicule aussi villain d'aspect. Et quelle profusion de plastique, alors ! Ces grillages à l'avant… Quel moche intérieur avec un changement de vitesse grotesque et une console centrale qui finalement n'abrite aucune commande (avec un rangement riquiqui). Une des berlines compactes les moins inspirées. OK avec 300 CV, ça doit déménager. Mais quel laideron, aussi bien dedans que dehors. Pour 40.000 €, on peut avoir en occasion un superbe Boxster 981, autrement plus glamour...