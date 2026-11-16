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Peugeot E-208 (2e Generation)

Voiture électrique d’occasion : c’est le moment d’acheter une Peugeot e-208, son prix a fondu

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Julien Bertaux

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Rouler en électrique est l’assurance d’un coût d’utilisation faible, en échange d’un prix à l’achat souvent élevé. C’est pourtant de moins en moins le cas, comme nous le montre la Peugeot E-208 qui affiche des tarifs des plus raisonnables en occasion.

Voiture électrique d’occasion : c’est le moment d’acheter une Peugeot e-208, son prix a fondu
La Peugeot E-208 est commercialisée depuis juin 2019.

« Une voiture électrique ? C’est bien trop cher ». Voici ce que l’on entend régulièrement à propos de la watture. Même si elle commence à se démocratiser, notamment avec l’arrivée des Dacia Spring et Renault Twingo, la mise de départ reste élevée.

La solution est alors de se tourner vers le marché de l’occasion. Ces autos ont d’ailleurs le vent en poupe puisque les transactions ont augmenté de près de 43 % en octobre dernier. Face à un tel engouement, les valeurs sont à la hausse, de l’ordre de 800 € en un an en moyenne selon le dernier baromètre de La Centrale.

Il reste toutefois des autos à des prix très raisonnables, comme les Renault Zoé, Dacia Spring ou Volkswagen e-Up !, disponibles à 8 000 €, voire moins. Seulement, vous pouvez aussi prétendre à un modèle plus polyvalent et de conception plus récente.

En ce sens, la Peugeot E-208 est à regarder de plus près, d’autant que les exemplaires ne manquent pas en occasion. Elle fut la deuxième VE la plus vendue en France au deuxième trimestre, derrière la Renault Zoé et qu’elle a décroché la première place au troisième trimestre avec 4 313 transactions. À titre d’exemple, plus de 660 annonces sont actuellement en ligne sur le site de La Centrale. La marketplace indiquait en septembre dernier un prix moyen de 16 990 €. 

La petite lionne démarre même sous ce seuil, à partir de 13 000 €. À ce prix, vous vous offrez une version 136 ch, batterie de 50 kWh, en finition Allure bien équipée (climatisation, radar de recul, jantes alliage, Mirror screen, Bluetooth…) datant de 2020. De plus, la plupart des modèles affichent environ 80 000 km. À noter que, dans ce cas, la batterie est garantie jusqu’en janvier 2028 ou 160 000 km. Selon les annonces, son SoH, c’est-à-dire son état de santé, se situe entre 82 et 89 %. Si ce score se situe dans la moyenne, il faut logiquement privilégier le plus élevé.

Plusieurs dizaines de Peugeot E-208 sont proposées aux alentours de 13 000/14 000 €. Peugeot garantit la batterie de sa citadine 8 ans ou 160 000 km.
Plusieurs dizaines de Peugeot E-208 sont proposées aux alentours de 13 000/14 000 €. Peugeot garantit la batterie de sa citadine 8 ans ou 160 000 km.

Pour rappel, cette Peugeot est donnée pour 340 km d’autonomie et accepte jusqu’à 100 kW de puissance de charge en courant continu et jusqu’à 11 kW en courant alternatif. En 2022, elle profite d’améliorations permettant de gagner une vingtaine de kilomètres.

Lors de son restylage opéré en novembre 2023, elle reçoit un moteur plus puissant et surtout une seconde batterie lui octroyant jusqu’à 410 km. Plus récente, cette 208 est aussi bien plus chère en occasion : comptez au minimum 20 500 €.

Adaptée à un usage quotidien

À condition de pouvoir brancher à domicile, la E-208 peut parfaitement convenir pour des trajets quotidiens. Si elle n’est pas la plus logeable du segment (places arrière et coffre), elle offre un réel agrément de conduite et un confort de suspension appréciable. De plus, la présentation intérieure n’a pas beaucoup vieilli, qualité que ne partage pas le système d’infodivertissement.

Ce dernier peut présenter des bugs et des lenteurs. Toutefois, la E-208 électrique est plutôt une bonne élève côté fiabilité. Elle ne connaît pas les déboires des versions thermiques, que ce soit avec les moteurs PureTech ou BlueHDi.

Des aides à l’achat toujours bienvenues

Savez-vous que les certificats d’économies d’énergie (CEE) ne sont pas réservés qu’aux voitures électriques neuves ? Depuis le 1er septembre, ils s’appliquent également aux VE de seconde main.

Le modèle visé doit avoir été immatriculé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, acheté ou loué auprès d’un professionnel avec une capacité de la batterie de 80 % minimum. Ce n’est pas tout, son prix ne peut excéder 25 000 € et son poids 1 800 kg. L’acheteur s’engage également à le conserver trois ans. La Peugeot E-208 remplit en partie ces critères.

Pour ce coup de pouce, les revenus ne sont pas pris en compte, tous les ménages peuvent donc en profiter. Si le montant de base est fixé à 337 € par véhicule, il atteint entre 2 000 et 2 360 € pour les professionnels des services à la personne et de l’aide à domicile.

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Avis Peugeot E-208 (2e Generation)

16,6 /20

E-208 (2e Generation) II ELECTRIQUE ALLURE (2021)

Par  le 16/12/2023

Je suis propriétaire d'une 208 électrique depuis mars 2021 et je dois dire que ce véhicule m'a bien plu depuis le départ... Quelques mois plus tard, je me rends compte que mon téléphone n'est pas compatible avec la console d'accueil, si bien qu'à part le téléphone, aucune autre fonction est possible. Je me suis rendu à plusieurs reprises à la concession, pour faire des mises à jour et autres tests, et au final tous les téléphones Android 13 ne peuvent pas être compatibles... Alors que lors de la vente, on m'avait assuré de cette fonctionnalité.Mis à part ce problème, je n'ai aucun reproche à faire à ce véhicule, qui manque d'autonomie, mais comme la plupart des véhicules électriques de cette gamme.De même il ne faut pas prévoir de faire de l'autoroute avec, car la capacité passe alors à moins de 200 kilomètres

16,4 /20

E-208 (2e Generation) II ELECTRIQUE 136 GT (2021)

Par §max147pR le 09/11/2023

Depuis que j'ai la e208, je ne vois pas comment je pourrais retourner au thermique.Hyper agréable à conduire, même l'amortissement est de qualité.Le moteur est puissant, en mode sport on a de belles sensations. Le mode le plus agréable reste le mode intermédiaire.Etant plus lourde, elle permet un peu moins d'attaquer en virage qu'avec son homologue essence, mais cela reste convenable.Ultra silencieuse.La hifi est excellente, la meilleure en monte d'origine que j'ai pu avoir, son de qualité et absolument aucune vibration.Les finitions sont très bonnes, l'intérieur très beau.L'autonomie n'est pas celle d'une essence, certes, mais pour le quotidien où je parcours en moyenne 70km, c'est amplement suffisant, l'autonomie réelle étant d'environ 300km. De plus, j'ai équipé mon domicile d'une borne rapide tesla 7.4kWh, que je fais démarrer sur les heures creuses avec un abonnement tempo (10ct/kWh, soit 4€ pour environ 200 à 250km selon le parcours).Autonomie autoroute, comme toutes les électriques, limitée (environ 200/230km si on roule entre 110 et 130km/h).petit gabaris, 5 places, idéale en ville et sur nos départementales.Je rachèterais la même si c'était à refaire.

14,8 /20

E-208 (2e Generation) II ELECTRIQUE 50 KWH 136 STYLE (2022)

Par §Rac870xM le 06/11/2023

Aux niveaux sécurité, confort et conduite la E208 est une bonne auto. Finition, il y a des points comme le système audio qui est largement perfectible, la qualité de l'application qui est de mauvaise qualité et la plage arrière qui se déboite toute seule. Coté budget, il est vrai que je roule entre 50 et 80 euros par moi j'ai divisé ma facture de "carburant" par 2. Le point le plus critiquable c'est l'autonomie : Elle est donnée pour 362 km, bon je n'ai vu que max 360, l'hiver dernier 340 et depuis les 23000 km je ne vois plus 326 km en gros elle a perdu 40 km d'autonomie alors qu'elle n'a pas deux ans. Bien sur chez Peugeot, il me dise que cela est normal. Ce qui est anormal c'est que je n'en ai jamais été avisé avant l'achat. San quoi, je n'aurai pas pris une E208. Alors que je respecte 110 max sur autoroute, pas de clim chauffage maxi à 18...

17,6 /20

E-208 (2e Generation) II ELECTRIQUE STYLE (2022)

Par  le 05/10/2023

Achetée en juin 2022, la 208 se révèle un très bon véhicule avec une conduite très confortable. Parfait pour des trajets quotidiens relativement court (pour moi 70km par jour). Par contre, le gros point noir concerne la partie informatique. La mise à jour est un cauchemar absolu. La connexion au téléphone une vraie galère .. Bref, la dessus Peugeot doit absolument s'améliorer face à ses concurrents beaucoup plus performants.

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Par popeye_ le 16/11/2026 à 11:56

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