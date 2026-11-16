Voiture électrique d’occasion : c’est le moment d’acheter une Peugeot e-208, son prix a fondu

« Une voiture électrique ? C’est bien trop cher ». Voici ce que l’on entend régulièrement à propos de la watture. Même si elle commence à se démocratiser, notamment avec l’arrivée des Dacia Spring et Renault Twingo, la mise de départ reste élevée.

La solution est alors de se tourner vers le marché de l’occasion. Ces autos ont d’ailleurs le vent en poupe puisque les transactions ont augmenté de près de 43 % en octobre dernier. Face à un tel engouement, les valeurs sont à la hausse, de l’ordre de 800 € en un an en moyenne selon le dernier baromètre de La Centrale.

Il reste toutefois des autos à des prix très raisonnables, comme les Renault Zoé, Dacia Spring ou Volkswagen e-Up !, disponibles à 8 000 €, voire moins. Seulement, vous pouvez aussi prétendre à un modèle plus polyvalent et de conception plus récente.

En ce sens, la Peugeot E-208 est à regarder de plus près, d’autant que les exemplaires ne manquent pas en occasion. Elle fut la deuxième VE la plus vendue en France au deuxième trimestre, derrière la Renault Zoé et qu’elle a décroché la première place au troisième trimestre avec 4 313 transactions. À titre d’exemple, plus de 660 annonces sont actuellement en ligne sur le site de La Centrale. La marketplace indiquait en septembre dernier un prix moyen de 16 990 €.

La petite lionne démarre même sous ce seuil, à partir de 13 000 €. À ce prix, vous vous offrez une version 136 ch, batterie de 50 kWh, en finition Allure bien équipée (climatisation, radar de recul, jantes alliage, Mirror screen, Bluetooth…) datant de 2020. De plus, la plupart des modèles affichent environ 80 000 km. À noter que, dans ce cas, la batterie est garantie jusqu’en janvier 2028 ou 160 000 km. Selon les annonces, son SoH, c’est-à-dire son état de santé, se situe entre 82 et 89 %. Si ce score se situe dans la moyenne, il faut logiquement privilégier le plus élevé.

Pour rappel, cette Peugeot est donnée pour 340 km d’autonomie et accepte jusqu’à 100 kW de puissance de charge en courant continu et jusqu’à 11 kW en courant alternatif. En 2022, elle profite d’améliorations permettant de gagner une vingtaine de kilomètres.

Lors de son restylage opéré en novembre 2023, elle reçoit un moteur plus puissant et surtout une seconde batterie lui octroyant jusqu’à 410 km. Plus récente, cette 208 est aussi bien plus chère en occasion : comptez au minimum 20 500 €.

Adaptée à un usage quotidien

À condition de pouvoir brancher à domicile, la E-208 peut parfaitement convenir pour des trajets quotidiens. Si elle n’est pas la plus logeable du segment (places arrière et coffre), elle offre un réel agrément de conduite et un confort de suspension appréciable. De plus, la présentation intérieure n’a pas beaucoup vieilli, qualité que ne partage pas le système d’infodivertissement.

Ce dernier peut présenter des bugs et des lenteurs. Toutefois, la E-208 électrique est plutôt une bonne élève côté fiabilité. Elle ne connaît pas les déboires des versions thermiques, que ce soit avec les moteurs PureTech ou BlueHDi.

Des aides à l’achat toujours bienvenues

Savez-vous que les certificats d’économies d’énergie (CEE) ne sont pas réservés qu’aux voitures électriques neuves ? Depuis le 1er septembre, ils s’appliquent également aux VE de seconde main.

Le modèle visé doit avoir été immatriculé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, acheté ou loué auprès d’un professionnel avec une capacité de la batterie de 80 % minimum. Ce n’est pas tout, son prix ne peut excéder 25 000 € et son poids 1 800 kg. L’acheteur s’engage également à le conserver trois ans. La Peugeot E-208 remplit en partie ces critères.

Pour ce coup de pouce, les revenus ne sont pas pris en compte, tous les ménages peuvent donc en profiter. Si le montant de base est fixé à 337 € par véhicule, il atteint entre 2 000 et 2 360 € pour les professionnels des services à la personne et de l’aide à domicile.