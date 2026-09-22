Jusqu’à 5 500 € d’aide oubliée : ce bonus méconnu qui change tout pour l’électrique d’occasion !

La nouvelle est passée inaperçue alors qu'elle peut atteindre 5 500 € dans des cas spécifiques. Du fait de l’augmentation des ventes de voitures électriques neuves, ces dernières viennent ensuite alimenter le marché de l’occasion : c’est mécanique.

Si l’offre devient plus large, les prix restent encore élevés. S’il est possible de dénicher des modèles sous les 8 000 €, la moyenne s’établit plutôt à 22 000 €. Pour inciter les automobilistes à sauter le pas, l’État a donc lancé cette nouvelle mesure.

Le véhicule doit bien sûr répondre à plusieurs critères : être immatriculé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, être acheté ou loué auprès d’un professionnel, et afficher une capacité de la batterie de 80 % minimum. Son prix ne peut excéder 25 000 € et son poids maximal 1 800 kg. Enfin, l’acquéreur s’engage à le détenir au minimum trois ans. Dans les faits, cette aide vise surtout les citadines et les polyvalentes, car la limite de masse exclut les modèles familiaux, ou presque.

Un minimum de 337 €

Contrairement aux conditions d’achat d’une électrique neuve, les revenus du foyer n’entrent pas dans le calcul et aucun plafond n’est prévu. Tous les ménages profitent du montant de base fixé à 337 €. Il atteint entre 2 000 et 2 360 € pour les professionnels des services à la personne et de l’aide à domicile.

Enfin, les taxis sont également éligibles à un montant de 3 500 €, qui peut grimper jusqu’à 5 500 € si la voiture et les batteries sont fabriquées en Europe.