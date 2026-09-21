Alors que le groupe Stellantis poursuit son importante restructuration, on ne connaît toujours pas la stratégie de Maserati dans le détail. Au mois de mai dernier, le constructeur avait affirmé que la marque au trident travaillait sur de nouveaux modèles : « L’entreprise prévoit de renforcer l’avenir de Maserati, véritable marque de luxe dotée d’un héritage unique et d’une gamme attractive, en ajoutant deux nouveaux véhicules du segment E. Une feuille de route détaillée sera présentée à Modène en décembre 2026 », apprenait-on alors.

Nous ne sommes donc plus qu’à quelques semaines de connaître davantage d’informations sur ces deux futurs nouveaux modèles de Maserati. Mais alors qu’elle n’a jamais été évoquée officiellement, la piste de la collaboration avec un constructeur automobile chinois revient sur le devant de la scène au sujet de ces projets.

Un SUV et une « GT » électriques ?

D’après le média Future Car Daily qui présente ses informations comme « exclusives » et « de sources proches du secteur », Maserati plancherait bien avec Huawei et JAC sur le développement de deux nouveaux véhicules 100 % électriques. Ces modèles disposeraient de bases techniques chinoises, gérées par Huawai pour la partie logicielle (y compris pour les hardwares électroniques) et par JAC concernant la fabrication de la voiture et de sa structure. Maserati ne contribuerait « qu’à l’élaboration du design », en plus de s’occuper du marketing et de la distribution (et probablement aussi de la mise au point dynamique de la voiture).

On parle d’un SUV électrique compact (proche du Grecale actuel ?) et d’une « GT » 100 % électrique, dont les plans « auraient été finalisés ». Si la carrosserie et les composants mécaniques de ces deux nouveaux modèles seraient fabriqués en Chine, Maserati prévoirait un assemblage en Italie où serait également manufacturé l’intérieur de ces voitures.

Est-ce possible de convaincre les clients de Maserati de cette façon ?

Il faudra probablement attendre le mois de décembre 2026 pour confirmer officiellement cette stratégie (ou au contraire qu’elle soit infirmée). Sachant que le SUV Grecale Folgore et la GranTurismo/GranCabrio Folgore (tous deux 100 % électriques) ne parviennent pas à intéresser la clientèle, on peut quand même se questionner sur la crédibilité d’une telle démarche qui diluerait inévitablement l’image de la marque italienne. Surtout au moment où elle semble admettre que le bruit de ses fabuleux V8 manque aux clients !