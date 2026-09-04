Quelqu’un a oublié sa Maserati Granturismo en Calabre

Une Maserati GranTurismo abandonnée au bord d’une route : voilà une scène qui ferait probablement pleurer les fans de V8 atmosphérique italien. En Calabre dans une zone résidentielle, cet exemplaire blanc nacré semble ne plus avoir bougé depuis un sérieux moment. Les trois clichés publiés sur le réseau social Facebook par Seb Pezzimenti dans un groupe dédié aux véhicules abandonnés montrent une GT autrefois majestueuse désormais couverte de poussière.

Le bas du bouclier est endommagé, l’aile avant droite porte les traces rouges d’un accrochage et la plaque de la proue pend tristement. Plus révélateur encore, des toiles d’araignée ont élu domicile dans les jantes du coupé frappé du trident, tandis que branches et feuilles mortes s’accumulent sous la carrosserie.

Une auto d’exception à l’arrêt depuis trop longtemps

Dommage, car sous ce long capot sommeille pour mémoire un V8 atmosphérique 4,2 litres de 405 ch pour 460 Nm. Une artillerie associée à une boîte automatique ZF à six rapports. Lorsqu’elle roulait encore, cette propulsion pouvait expédier le 0 à 100 km/h en 5,2 s avant d’atteindre environ 285 km/h en pointe. Aujourd’hui, son principal record semble hélas être celui du stationnement longue durée.