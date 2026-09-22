Ce 21 septembre, Ayvens a présenté son nouveau plan stratégique à l’horizon 2029. Alors que l’exécution du plan PowerUp 2026 s’achève sur des résultats financiers au plus haut, le groupe réévalue ses ambitions.

La filiale de la Société Générale promet une meilleure rentabilité et amorce une mutation discrète. Historiquement adossé aux grandes entreprises et aux flottes professionnelles, le géant de la LLD, confronté à un marché corporatif mature, déploie une stratégie vers les particuliers.

Le casse-tête de l’électrique et du B2B

Le groupe vise une hausse de 15 % de sa flotte vers les particuliers entre 2026 et 2029, pour atteindre plus de 900 000 véhicules sous gestion (vs 780 000 actuellement). Le loueur entend ainsi compenser le marché B2B traditionnel, tout en poussant la vente de services annexes à fortes marges.

Sur le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), le groupe ambitionne + 10 % sur la période 2026-2029, atteignant plus de 580 000 véhicules en 2029, contre plus de 530 000 véhicules en 2026

Reste à gérer la transition énergétique. Alors que la part des véhicules électriques dans les ventes ne cesse de croître, cette électrification fragilise le modèle économique traditionnel des loueurs.

D’une part la mécanique électrique réduit les besoins d’entretien et pèse sur les marges de maintenances et la rentabilité de l’entreprise. D’autre part la chute des prix du neuf et l’incertitude pesant sur les valeurs résiduelles, exposent le bailleur à un risque de dépréciation massif des véhicules en retour de contrats.

La carte de l’occasion comme relais de croissance

Pour contourner ces pièges, Ayvens accélère sur le marché émergent du leasing d’occasion (re-leasing). En proposant une seconde ou une troisième vie en location à des modèles électriques reconditionnés issus des premières flottes d’entreprises, le groupe transforme la contrainte de revente en atout et lisse la baisse de valeurs résiduelle sur le très long terme. La société vise une croissance annuelle de 13 % sur ce secteur avec un parc de 100 000 véhicules.

Enfin, grâce au recours à l’IA, le groupe permet 30 % de gains d'efficacité sur ses fonctions clés afin d’abaisser son coefficient d’exploitation. En combinant taille critique internationale, discipline opérationnelle et agilité technologique, Ayvens entend transformer les mutations structurelles de l’automobile en relais de croissance durable.