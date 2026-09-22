Mondial de l’Auto 2026 : pourquoi le stand Alpine risque de décevoir les passionnés cette année ?

« Alpine connaît actuellement une croissance organique, portée par ses modèles Extraordinary Everyday : l’Alpine A290, compacte sportive électrique qui représente déjà 70 % des ventes, et la dernière-née de la gamme, l’Alpine A390 sport fastback, proposée en versions GT et GTS sur les principaux marchés de la marque. » Voici ce qu’indique le communiqué officiel concernant la présence du constructeur au Mondial de l’auto.

Si la petite A290 connaît une carrière honorable, difficile d’en dire autant du SUV sportif de la gamme, l’A390. Malgré de réelles qualités dynamiques, il peine à suivre la concurrence en matière de vitesse de recharge, freiné par son architecture 400 V. Ceci n’explique sans doute pas tout, mais force est de constater que la cadence de production va être divisée par deux, passant de 30 à 15 exemplaires par jour.

Alpine compte sur le Salon de Paris pour braquer les projecteurs sur son SUV. Pour l’occasion, il reçoit une nouvelle teinte « Bleu Tempête Mat » avec toit noir, de nouveaux sièges sport Sabelt en cuir Nappa gris, des inserts carbone damier mat sur la console, la planche de bord et la coque arrière des sièges ou encore des jantes forgées Snowflake de 21 pouces semi-diamantées. Ces options seront disponibles via l’offre Atelier.

La petite A290 inaugurera une nouvelle finition Collection. Élaborée sur la base des niveaux GT et GT Performance, elle adopte une teinte Blanc Nival avec toit noir, des arches de roue couleur carrosserie, des jantes de 19 pouces diamantées, des étriers de frein avant gris argent et des monogrammes chromés.

La plus attendue sera absente

Si l’animation d’une gamme reste indispensable dans la vie d’une voiture, l’apparition d’une nouvelle génération apporte un vent de fraîcheur bien plus important, et profitable à toute la marque. Celle que nous attendons tous reste la prochaine A110.

Seulement, elle se fera encore désirer : « Paris marquera la prochaine étape de ce parcours, avec de nouvelles informations sur l’évolution de ce modèle iconique qui seront révélées par Alpine le 28 septembre. »

À ce jour, nous savons qu’elle reposera sur la plateforme APP (Alpine Performance Platform) et qu’elle se dotera de deux batteries et d’un double groupe motopropulseur à l’arrière. Cette répartition permet de préserver une faible hauteur, comparable à l’actuelle, et une position de conduite basse. Alpine précise que le système de batterie de 800 V (mais recharge de 400 V) répartira son énergie à 25 % à l’avant et 75 % à l’arrière.

Si sa puissance reste inconnue, Alpine promet une masse de 1 500 kg maximum. Pour une voiture électrique, cela reste raisonnable, mais l’actuelle se limite à 1 080 kg.