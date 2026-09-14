Après une année 2024 particulièrement réussie avec plus de 500 000 entrées, le salon parisien redevient un évènement incontournable. Si l’on peut déplorer l’absence de Toyota, Nissan, BMW, Mini ou encore Tesla, tous les autres constructeurs ont répondu présent, notamment les firmes chinoises qui viendront en masse.

Pour nos firmes tricolores, le Mondial de Paris possède évidemment une saveur particulière et elles comptent en mettre plein la vue. Nouveaux modèles, concepts, voici ce qu’elles nous mijotent.

Les fans de la Berlinette resteront sur leur faim. La marque n’a pas prévu de présenter sa remplaçante, mais uniquement de « nouveaux éléments ». À ce jour, nous savons que 95 % des composants sont inédits, malgré un design qui restera dans l’esprit du modèle actuel.

Basée sur la plateforme APP (Alpine Performance Platform), elle se dote de deux batteries et d’un double groupe motopropulseur à l’arrière. Cette répartition permet de préserver une faible hauteur, comparable à celle du modèle l’actuel, et une position de conduite basse. Alpine précise que le système de batterie de 800 V (mais recharge de 400 V) répartit son énergie à 25 % à l’avant et à 75 % à l’arrière.

Si sa puissance reste inconnue, Alpine promet une masse de 1 500 kg maximum. Pour une voiture électrique, cela reste raisonnable, mais le modèle actuel se limite à 1 080 kg.

Alpine souhaite concentrer l’attention des visiteurs sur l’A390, le SUV électrique qui doit être un des moteurs de la marque. Si l’A290 connaît un succès correct, ce n’est pas encore le cas de son modèle familial dont la cadence de production sera divisée par deux.

Il s’agit sans doute du stand qui attisera le plus la curiosité. La marque ressuscitera une véritable icone, la 2CV ! Concept proche de la série ou version définitive ? Difficile de se prononcer, mais la seule image communiquée à ce jour montre un modèle qui ne se prive pas de rappeler la voiture du peuple de l’après-guerre : capot arrondi, ailes bombées, pavillon et hayon sous une même courbure.

L’objectif de Citroën reste de proposer cette citadine électrique sous la barre des 15 000 €. Elle s’inscrira dans la nouvelle catégorie des « e-car » avec une longueur d’environ 3,80 m. Cela lui évitera de grignoter des parts à la ë-C3 (4,01 m), même si le prix de cette dernière est plus élevé : à partir de 19 990 € sans les aides.

L’actualité de DS se nomme Numéro 7. Ce SUV familial a pour but de remplacer le best-seller de la marque, et de faire aussi bien. Initialement prévu uniquement en propulsion électrique, il a été décidé de proposer également une version thermique avec l’Hybrid de 145 ch. Il accompagnera la DS N°8, la grande berline électrique qui fait office de porte-drapeau.

La marque au losange ne compte pas jouer les figurants à ce Mondial 2026, les organisateurs ont prévu 50 véhicules sur une surface de 5 000 m2 (Dacia et Alpine comprises). Sans donner de détails, le service communication évoque « plusieurs nouveaux concept-cars, ainsi que 22 véhicules électrifiés, pour moitié 100 % électriques et pour moitié hybrides ».

Si ces deux prototypes doivent attirer les regards, la star sera sans nul doute la Twingo, une auto aussi pimpante que la première génération vue au Mondial de 1992. Plus récente, mais aussi plus sage, la Mégane restylée profitera du salon pour mettre en avant ses évolutions, même si elles restent timides. Hormis la face avant revue (capot, bouclier, calandre…), la partie technique nous laisse sur notre faim. La capacité de la batterie passe de 60 à 67 kWh, lui offrant une autonomie de 501 km contre 468 km. En plus d’un rayon d’action limité, c’est la seule offre au catalogue. Côté recharge, comptez une puissance maximale de 165 kW, contre 130 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % de charge en 24 minutes. Rien d’extraordinaire, en somme.

Comme pour l’édition 2024 du Mondial de Paris, les véhicules utilitaires auront une place de choix. Renault Pro + exposera six modèles électriques avec notamment le Trafic E-Tech et l’on peut aussi parier sur la présence des Goelette et Estafette.

GTi, trois lettres mythiques que Peugeot fait renaître. Seulement, elles sont apposées sur une 208 qui accuse sept ans au compteur et qui cache sous son capot une traction électrique. Le public répondra-t-il présent ? L’avenir nous le dira, même si la fiche technique est plutôt alléchante avec notamment une puissance de 280 ch et un différentiel à glissement limité mécanique.

Caradisiac au coeur du Mondial de Paris

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l'équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l'évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 Octobre, Porte de Versailles, à Paris.