Le nouveau Renault Niagara, c’est l’amour de la plage arrière

Le voilà donc, ce Renault Niagara de série. Il prend la succession du Renault Duster Oroch, commercialisé entre 2015 et 2022 dans les marchés d’Amérique du Sud et Centrale, conçu à l’époque sur la base du Dacia Duster de première génération.

Le Niagara, lui, adopte la plateforme RGMP beaucoup plus moderne. Développée spécifiquement pour les marchés d’Amérique latine et cousine de la CMF utilisée sur les modèles européens de Renault, elle équipait déjà le récent SUV Boreal et se décline ici en « RGMP Pick-Up » avec une structure agrandie au maximum : ce Niagara mesure 4,94 mètres de long en version 4x4 (pour 1,72 mètre de long), à comparer aux 4,56 mètres du Boreal.

Il ressemble en tout cas beaucoup au Boreal au niveau de la face avant et possède aussi la même planche de bord, avec bien évidemment une benne à l’arrière au lieu de la structure fermée de SUV. La voiture semble conçue autour d’un châssis monocoque et non pas d’une structure séparée comme les pick-up « traditionnels » façon Toyota Hilux, Renault ne donnant aucun détail technique dans son communiqué officiel.

4x4 ou 4x2

Ce communiqué mentionne en tout cas des versions « 4x2 et 4x4 ». Il ne parle pas des motorisations mais on sait que le Boreal dispose d’une version locale du bloc 1,3 litre TCe (avec entre 138 et 163 chevaux selon la version).

Il n’a pas vocation à venir sur le marché européen contrairement au précédent Alaskan et n’est probablement même pas conçu pour répondre aux normes du Vieux Continent. « Les trois principaux marchés visés par Niagara sont le Brésil, l’Argentine et la Colombie. À eux seuls, ils concentrent l’essentiel du potentiel commercial du modèle. Au-delà de ces trois marchés, Niagara sera également distribué ultérieurement dans plusieurs pays importateurs d’Amérique latine », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Après le Kardian et le Boreal, c’est en tout cas une autre nouveauté importante et stratégique pour Renault qui cherche à moins dépendre du seul marché européen : « D’ici à 2030, 14 nouveaux modèles seront lancés hors d’Europe afin de renforcer la position de Renault comme première marque automobile française dans le monde », précise le constructeur au losange.