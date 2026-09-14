C’est malheureusement mal parti pour l’Alpine A390, le SUV sportif français électrique

Alors que la citadine électrique A290 réalise un début de carrière plutôt bon, tout le monde attendait de savoir comment allait réagir la clientèle à l’arrivée de l’A390 sur le marché. SUV électrique familial, cet A390 constitue le véhicule le plus important pour l’enseigne car il vise une clientèle relativement large et doit permettre théoriquement d’atteindre de meilleures marges.

Hélas, les premiers chiffres des commandes ne sont pas bons : comme le rapportent les journalistes d’Actu.fr, un comité social et économique extraordinaire a été organisé le 5 octobre dernier à Dieppe, où le délégué du personnel pour la CGT Christophe Réal a été informé d’une baisse programmée des cadences de production à l’usine.

De 30 à 15 exemplaires par jour

A Dieppe, l’usine s’était initialement organisée pour produire 30 exemplaires de l’A390 chaque jour. Lorsque nous avons visité les locaux en juin dernier à l’occasion de la fin de carrière de l’A110 thermique, les dirigeants expliquaient pouvoir passer à 50 exemplaires par jour en fonction de la demande.

Malheureusement, la production sera donc finalement adaptée dans l’autre sens : de 30, elle doit passer à 15 exemplaires par jour à partir du 28 septembre prochain ou au 5 octobre au plus tard.

Pour l’instant, les clients manquent

Sur le premier semestre 2026, l’A390 s’est écoulé à 1 041 unités dont 610 en France. Si les chiffres d’immatriculations évoqués en début d’année concernaient seulement les modèles d’abord livrés au réseau, il doit normalement atteindre actuellement sa pleine cadence pour les livraisons aux clients.

Cette annonce de la réduction de la cadence de production à l’usine laisse imaginer que pour l’instant, la clientèle ne commande pas assez ce SUV électrique sportif dont le comportement dynamique fait figure d’exception sur le marché. Sur les réseaux sociaux et y compris dans la colonne des commentaires de Caradisiac, on lit beaucoup de critiques notamment au sujet de sa vitesse de charge rapide moins bonne que celle de la plupart des SUV allemands ou chinois de sa taille (à cause de son circuit à 400 volts là ou ses rivaux passent souvent au 800 volts). Le défi des commerciaux d’Alpine est de prouver aux clients que ces chiffres de charge valent moins que le plaisir de conduite que peut générer cet A390 en comparaison de ses concurrents. La tâche est difficile, car il faut le conduire longtemps et comprendre des notions assez abstraites pour les néophytes constituant le gros de la cible visée par ce genre d’auto.