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Alpine A390

Essai

Mérite-t-on vraiment un SUV électrique comme l’Alpine A390 GTS ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

50  

3. Notre avis sur l’Alpine A390 GTS et son prix

 

Mérite-t-on vraiment un SUV électrique comme l’Alpine A390 GTS ?

A 78 000€, l’Alpine A390 GTS se retrouve en concurrence avec un autre SUV électrique sportif beaucoup plus puissant : le Hyundai Ioniq 5 N de 650 chevaux, facturé 78 650€. Son frère de même puissance le Kia EV6 GT coûte 72 790€. Chez Porsche, le Macan Electric de 340 chevaux démarre à 83 100€, équipé comme le Coréen d’un circuit électrique à 800 volts et de meilleures capacités de charge rapide. Son cousin l’Audi Q6, lui, demande au minimum 70 900€ avec ses 306 chevaux. Dans un autre genre, le Tesla Model Y Performance de 460 chevaux se facture 62 990€.

A retenir : comment expliquer ça aux prospects ?

La tâche des vendeurs d’Alpine ressemble à un job particulièrement difficile : pour faire comprendre aux prospects l’intérêt de l’A390 (en version GT comme GTS), il faudrait pouvoir systématiquement les amener sur une route de rêve ou un circuit et les mettre au volant de l’auto. Ce n’est que dans ces conditions que le Français se distingue vraiment de ses concurrents, avec des sensations de pilotage absolument uniques sur le marché : même aujourd’hui où existent des monstres de performance très impressionnants comme le Porsche Cayenne Turbo, la conduite de l’A390 procure une forme de plaisir qu’on ne peut pas imaginer à la lecture de sa fiche technique.

Sachant qu’il bénéficie d’un confort remarquable, conserve une habitabilité très correcte et une polyvalence tout sauf ridicule même s’il se fait moquer par les fétichistes de la recharge rapide à 800 volts, ce serait vraiment faire injure à des metteurs au point passionnés de ne pas accorder de poids à ce critère presque ringard du pur plaisir de conduite. Par les temps qui courent, la philosophie de cette auto paraît presque incongrue et elle incarne fièrement le savoir-faire français en matière d’expertise dans des domaines hélas de plus en plus repoussés au second plan par les consommateurs.

Déjà aussi savoureux à conduire et seulement moins performant en ligne droite, l’A390 GT 10 500€ moins cher suffira pour ceux qui valorisent avant tout ce genre de qualité. Mais l’A390 GTS ne demande jamais que 890€ par mois au lieu de 789€ pour l’entrée de gamme, à comparer aux 1 169€ d’un Porsche Macan de base en location longue durée. Alors, ce SUV électrique « éco-scoré », pensé aussi pour plaire aux entreprises, mérite-t-il aussi sa place au sein des véhicules de flotte de luxe ?

Caradisiac a aimé

  • Les performances en hausse
  • Le plaisir de conduite très surprenant, même sur circuit
  • Le confort d’amortissement

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le surcoût par rapport la version GT
  • Toujours pas de circuit électrique à 800 volts
  • Garde au toit limitée à l’arrière

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
400 GT 89 KWH 0 (wltp) 67 500 €  €
470 GTS 89 KWH NC 78 000 €  €
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