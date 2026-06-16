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Alpine A390

Essai

Mérite-t-on vraiment un SUV électrique comme l’Alpine A390 GTS ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

43  

5. Notre note de l'Alpine A390 GTS

 

Mérite-t-on vraiment un SUV électrique comme l’Alpine A390 GTS ?

Les chiffres clés

Alpine A390 470 GTS 89 KWH
Généralités  
Finition GTS
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,61 m
Largeur sans rétros 2,05 m
Hauteur 1,52 m
Empattement 2,70 m
Volume de coffre mini 532 L
Volume de coffre maxi 1 643 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 121 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 14 CV
Couple 824 Nm
Puissance moteur 470 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 557 km
Capacité batterie 89 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 220 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.9 s
Emissions de CO2 NC
Bonus malus max ZERO
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