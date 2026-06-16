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Alpine A390

Essai

Mérite-t-on vraiment un SUV électrique comme l’Alpine A390 GTS ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

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2. L'Alpine A390 GTS coûte 10 500€ de plus, mais...

 

Voici à quoi ressemble un Alpine A390 GTS sans options.
Voici à quoi ressemble un Alpine A390 GTS sans options.

Facturé 78 000€, l’Alpine A390 GT coûte 10 500€ de plus que l’A390 GT, mais il embarque davantage d’équipement de série. Si vous ajoutez les jantes 21 pouces Snowflake chaussées des Michelin PS4S (1 800€), les sièges Sabelt (2 500€), le ciel de toit en Alcantara (750€), la sono Devialet (1 200€), le système Alpine Telemetrics Expert (490€) et les aides à la conduite du pack Driving (1 200€) sur un A390 GT, son addition grimpera à 75 040€ ce qui réduit l’écart entre les deux batteries.

En revanche, l’A390 GTS conserve en option la capacité de charge en courant alternatif à 22 kW en option (à 1 200€), le toit noir (1 500€) ou les choix de personnalisation (jantes peintes, étriers colorés…). Dommage, surtout pour la charge à 22 kW !

Equipements et options

Version : 470 GTS 89 KWH

Options disponibles

  • Adaptateur V2L (Vehicle to Load)

     : 

    400 €

  • Câble de recharge domestique ( Mode 2 )

     : 

    400 €

  • Chargeur AC 22kw triphasé compatible charge bidirectionnelle

     : 

    1200 €

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