Facturé 78 000€, l’Alpine A390 GT coûte 10 500€ de plus que l’A390 GT, mais il embarque davantage d’équipement de série. Si vous ajoutez les jantes 21 pouces Snowflake chaussées des Michelin PS4S (1 800€), les sièges Sabelt (2 500€), le ciel de toit en Alcantara (750€), la sono Devialet (1 200€), le système Alpine Telemetrics Expert (490€) et les aides à la conduite du pack Driving (1 200€) sur un A390 GT, son addition grimpera à 75 040€ ce qui réduit l’écart entre les deux batteries.

En revanche, l’A390 GTS conserve en option la capacité de charge en courant alternatif à 22 kW en option (à 1 200€), le toit noir (1 500€) ou les choix de personnalisation (jantes peintes, étriers colorés…). Dommage, surtout pour la charge à 22 kW !