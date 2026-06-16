4. Notre note de l'Alpine A390 GTS par rapport à la concurrence
L'Alpine A390 GTS (470 chevaux, 78 000€) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques familiaux sportifs qui compte :
-Le Hyundai Ioniq 5 N (650 chevaux, 78 650€).
-Le Kia EV6 GT (650 chevaux, 72 790€).
-Le Porsche Macan (340 chevaux, à partir de 83 100€).
-L'Audi Q6 e-tron (306 chevaux, à partir de 70 900€).
-Le Tesla Model Y Performance (460 chevaux, 62 990€).
|Alpine A390 GTS
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,7 /20
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