Longtemps dominé par l’Allemagne, le segment du haut de gamme voit pointer du bout de son nez deux modèles Français. D’un côté, DS Automobiles avec son nouveau vaisseau amiral, la N°8, qui mise sur un confort princier et une autonomie record. De l’autre, Alpine qui décline son ADN sportif dans un format familial avec l’A390. Deux salles, deux ambiances, mais un objectif commun : incarner le luxe à la Française.