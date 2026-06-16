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Alpine A390

Essai

Mérite-t-on vraiment un SUV électrique comme l’Alpine A390 GTS ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

50  

4. Notre note de l'Alpine A390 GTS par rapport à la concurrence

 

Mérite-t-on vraiment un SUV électrique comme l’Alpine A390 GTS ?

L'Alpine A390 GTS (470 chevaux, 78 000€) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques familiaux sportifs qui compte :

-Le Hyundai Ioniq 5 N (650 chevaux, 78 650€).

-Le Kia EV6 GT (650 chevaux, 72 790€).

-Le Porsche Macan (340 chevaux, à partir de 83 100€).

-L'Audi Q6 e-tron (306 chevaux, à partir de 70 900€).

-Le Tesla Model Y Performance (460 chevaux, 62 990€).

Alpine A390 GTS
Budget
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Pratique
  • 7.18
  • 7.18
  • 7.18
  • 7.18
  • 7.18
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 14,7 /20
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Alpine A390 vs DS N°8 : le sursaut d'orgueil du haut de gamme Français

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