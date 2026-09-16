Une pluie de concepts Stellantis encore mystérieux au Mondial de Paris 2026

« La présentation de neuf concept-cars illustre le nouvel élan créatif de Stellantis. Au-delà de simples exercices de style, ces concepts contribuent à nourrir le développement de futurs véhicules capables de susciter émotion et désir. Ralph Gilles, Head of Stellantis Design, et Gilles Vidal, Head of Design pour l’Europe élargie, présenteront la vision et la stratégie de Stellantis en matière de design, avec l’ambition de réunir les différentes expressions créatives de ses marques autour d’un récit commun et puissant. » Voici ce qu’indique le communiqué de Stellantis concernant le salon de Paris.

Se tourner vers l’avenir, cette posture est aussi banale qu’indispensable pour le groupe. Depuis la prise de fonction d’Antonio Filosa comme nouveau directeur en mai 2025, ce dernier n’a d’autre choix que de redresser l’entreprise. Si cette dernière a retrouvé le chemin des profits, elle le doit surtout au marché américain. Un coup de projecteur en Europe reste essentiel, et cela passe notamment par des études de style.

La Citroën 2CV en grande vedette

De toutes les nouveautés de ce Mondial 2026, la plus attendue est sans doute la Citroën 2CV. Concept proche de la série ou concept, il est encore difficile de se prononcer. Mais, à coup sûr, tous les regards seront braqués sur elle.

Chez Peugeot, la Polygon, qui annonce la prochaine génération de 208 sera présente, mais il n’a rien de nouveau en soi puisqu’il a été dévoilé il y a près d’un an.

De son côté, Opel confirme la présence d’un prototype « qui préfigure certains éléments des futurs modèles Opel ». Aucune surprise jusque-là puisque cette démarche n’est jamais gratuite. Prendra-t-il la forme d'un coupé, d'une berline ou d'un SUV ?

Doit-on s’attendre à une surprise sur les stands DS et Lancia ? Les DS Numéro 7 et Gamma font partie des nouveautés, mais les intentions du groupe ne laissent que peu de place à un concept. Espérons toutefois que les futures DS Numéro 3 et Delta soient évoquées. Enfin, le plan produit d’Alfa Romeo et Fiat indique de nouveaux modèles d’ici à 2030, avec notamment une e-car pour cette dernière.

Caradisiac présent au Mondial de Paris

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris.