Fiche fiabilité express Alfa Romeo Brera
Dates clés
- Janvier 2006 : commercialisation de la Brera coupé, le cabriolet quelques mois après
- juin 2008 : léger restylage
- Automne 2010 : arrêt de fabrication
En bref
Présenté pour la première fois au salon de Genève de 2005, le coupé sportif de la marque au serpent arrive dans les concessions de l’hexagone au cours de l’hiver 2006. Dessiné par le centre de style Italdesing Giugiaro, la Brera est un coupé trois portes 2+ 2 qui hérite de la plateforme de la berline 159. Il mesure 4,42 m de long et 1,83 m de large, soit les dimensions d’une familiale compacte. Côté habitabilité, les passagers avant seront certes, les mieux lotis.
Du point de vue motorisations, la Brera est animée au lancement par un 2.2 JTS de 185 ch ainsi qu’un 3.2 V6 JTS de 260 ch. Une déclinaison diesel est également inscrite au catalogue, sous le capot, un 2.4 JTDM de 200 ch. Au chapitre finitions, il y en a quatre : Base, Distinctive, Selective et SkyView. Quelques mois plus tard, c’est au tour du cabriolet de voir le jour doté d’une capote en toile à commande électrique.
En juin 2008, le coupé italien bénéficie d’un léger restylage portant davantage sur l’équipement que la carrosserie. Au menu, de nouvelles jantes et de nouveaux sièges baquet à l’avant. Et côté moteurs, le 2.4 JTDM voit sa puissance passer de 200 ch à 210 ch. Puis, courant 2009, une version à moteur turbo, baptisée 1750 TBI, fait son apparition animée par un bloc quatre cylindres de 1742 cm3 développant 200 ch. En même temps, un 2.0 JTDM de 170 ch vient enrichir la gamme diesel. Fin 2010, la Brera mettra un terme à sa carrière. Sur le plan fiabilité, elle aura connu quelques incidents de parcours, aussi bien sur les modèles essence que sur les diesels.
SOUS LE CAPOT
En essence
1750 TBI : 200 ch
2.2 JTS : 185 ch
3.2 V6 JTS : 260 ch
En diesel
2.4 JTDM : 170 ch, 200 ch et 210 ch
L’Alfa Romeo Brera A LA LOUPE
Comment vieillit-elle ?
Hormis quelques rares propriétaires mécontents, la majorité des possesseurs vantent la qualité des matériaux à bord et les assemblages. Bruits et vibrations sont aux abonnées absents.
Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?
Rien à redire, les organes d’usure (plaquettes de frein, disques, embrayage, amortisseurs…) tiennent le coup. Mais le caractère sportif de la Brera peut réduire cette endurance. À bon entendeur… !
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
Eh oui, rouler en Alfa est synonyme de pièces de rechange souvent coûteuses qui entraînent des factures salées.
Est-elle chère à entretenir ?
Avec des pièces qui coûtent cher, les factures d’entretien et de réparations affichent des tarifs au-dessus de la moyenne de la catégorie.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UNE BRERA D’OCCASION ?
En diesel
Comptez un budget à partir de 12 000 € pour une 2.4 JTDM de 2007-2008 et moins de 130 000 km.
Pour un Spyder aux caractéristiques équivalentes, il vous faudra débourser au moins 14 000 €.
En essence
Comptez un tarif d’entrée de 8500 €-9000 € pour une 2.2 JTS de 2006-2007 affichant au compteur moins de 120 000 km.
Pour la version cabriolet 2.2 JTS d’années et kilométrage équivalents, la mise de départ grimpe à 14 000 €-15 000 €.
Fiabilité
Description :
Chaîne de distribution
Sur le 2.2 JTS elle peut présenter des signes d’usure à partir de 80 000-120 000 km. Le bruit de cliquetis typique lors d’un démarrage à froid indique qu’elle est détendue. À terme, elle peut casser et entraîner des dommages au moteur.
Étanchéité moteur
Toujours sur le 2.2 JTS, des fuites d’huile moteur peuvent apparaître en raison de la faiblesse de certains joints. Il est nécessaire de les remplacer.
Faisceau électrique
Sur la gamme essence, des dysfonctionnements de divers équipements électriques peuvent se manifester à cause d’un faisceau électrique défaillant.
Vanne EGR
Sur les diesels, on recense des cas de grippage se traduisant par des à-coups et des pertes de puissance. Cette avarie se produit généralement sur des autos qui effectuent régulièrement des petits parcours.
Rappel de rectification en concession :
- Pas de rappel significatif à signaler
LE BILAN
Produite à peu d’exemplaires et âgée de plus de quinze ans, la Brera coupé et cabriolet est peu présente sur le marché de la seconde main. Mais c’est une ''Alfa'' et en raison de son look et de ses performances elle mérite que l’on s’y intéresse au point peut-être de faire de centaines de kilomètres pour en dénicher une. Mais à l’heure de l’achat, méfiance, ses qualités sportives ont peut-être incité des propriétaires à forcer un peu trop sur la mécanique. Alors, soyez vigilant sur l’historique de l’auto. Réclamez les factures d’entretien et de réparations et bien évidemment l’essai et l’examen de la carrosserie et des jantes seront impératifs.
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