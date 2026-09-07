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Alfa Romeo Brera

Fiche fiabilité

Fiche fiabilité express Alfa Romeo Brera

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Roberto Bencivenga

13  
Fiche fiabilité express Alfa Romeo Brera

Dates clés

  • Janvier 2006 : commercialisation de la Brera coupé, le cabriolet quelques mois après
  • juin 2008 : léger restylage
  • Automne 2010 : arrêt de fabrication
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En bref

Présenté pour la première fois au salon de Genève de 2005, le coupé sportif de la marque au serpent arrive dans les concessions de l’hexagone au cours de l’hiver 2006. Dessiné par le centre de style Italdesing Giugiaro, la Brera est un coupé trois portes 2+ 2 qui hérite de la plateforme de la berline 159. Il mesure 4,42 m de long et 1,83 m de large, soit les dimensions d’une familiale compacte. Côté habitabilité, les passagers avant seront certes, les mieux lotis.

Du point de vue motorisations, la Brera est animée au lancement par un 2.2 JTS de 185 ch ainsi qu’un 3.2 V6 JTS de 260 ch. Une déclinaison diesel est également inscrite au catalogue, sous le capot, un 2.4 JTDM de 200 ch. Au chapitre finitions, il y en a quatre : Base, Distinctive, Selective et SkyView. Quelques mois plus tard, c’est au tour du cabriolet de voir le jour doté d’une capote en toile à commande électrique.

En juin 2008, le coupé italien bénéficie d’un léger restylage portant davantage sur l’équipement que la carrosserie. Au menu, de nouvelles jantes et de nouveaux sièges baquet à l’avant. Et côté moteurs, le 2.4 JTDM voit sa puissance passer de 200 ch à 210 ch. Puis, courant 2009, une version à moteur turbo, baptisée 1750 TBI, fait son apparition animée par un bloc quatre cylindres de 1742 cm3 développant 200 ch. En même temps, un 2.0 JTDM de 170 ch vient enrichir la gamme diesel. Fin 2010, la Brera mettra un terme à sa carrière. Sur le plan fiabilité, elle aura connu quelques incidents de parcours, aussi bien sur les modèles essence que sur les diesels.

 

SOUS LE CAPOT

En essence

1750 TBI : 200 ch

2.2 JTS : 185 ch

3.2 V6 JTS : 260 ch

En diesel

2.4 JTDM : 170 ch, 200 ch et 210 ch

 

L’Alfa Romeo Brera A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Hormis quelques rares propriétaires mécontents, la majorité des possesseurs vantent la qualité des matériaux à bord et les assemblages. Bruits et vibrations sont aux abonnées absents.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Rien à redire, les organes d’usure (plaquettes de frein, disques, embrayage, amortisseurs…) tiennent le coup. Mais le caractère sportif de la Brera peut réduire cette endurance. À bon entendeur… !

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Eh oui, rouler en Alfa est synonyme de pièces de rechange souvent coûteuses qui entraînent des factures salées.

Est-elle chère à entretenir ?

Avec des pièces qui coûtent cher, les factures d’entretien et de réparations affichent des tarifs au-dessus de la moyenne de la catégorie.

 

 

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UNE BRERA D’OCCASION ?

En diesel

Comptez un budget à partir de 12 000 € pour une 2.4 JTDM de 2007-2008 et moins de 130 000 km.

Pour un Spyder aux caractéristiques équivalentes, il vous faudra débourser au moins 14 000 €.

En essence

Comptez un tarif d’entrée de 8500 €-9000 € pour une 2.2 JTS de 2006-2007 affichant au compteur moins de 120 000 km.

Pour la version cabriolet 2.2 JTS d’années et kilométrage équivalents, la mise de départ grimpe à 14 000 €-15 000 €.

 

Fiabilité

Description :

Chaîne de distribution

Sur le 2.2 JTS elle peut présenter des signes d’usure à partir de 80 000-120 000 km. Le bruit de cliquetis typique lors d’un démarrage à froid indique qu’elle est détendue. À terme, elle peut casser et entraîner des dommages au moteur.

Étanchéité moteur

Toujours sur le 2.2 JTS, des fuites d’huile moteur peuvent apparaître en raison de la faiblesse de certains joints. Il est nécessaire de les remplacer.

Faisceau électrique

Sur la gamme essence, des dysfonctionnements de divers équipements électriques peuvent se manifester à cause d’un faisceau électrique défaillant.

Vanne EGR

Sur les diesels, on recense des cas de grippage se traduisant par des à-coups et des pertes de puissance. Cette avarie se produit généralement sur des autos qui effectuent régulièrement des petits parcours.

 

Rappel de rectification en concession :

  • Pas de rappel significatif à signaler

 

LE BILAN

Produite à peu d’exemplaires et âgée de plus de quinze ans, la Brera coupé et cabriolet est peu présente sur le marché de la seconde main. Mais c’est une ''Alfa'' et en raison de son look et de ses performances elle mérite que l’on s’y intéresse au point peut-être de faire de centaines de kilomètres pour en dénicher une. Mais à l’heure de l’achat, méfiance, ses qualités sportives ont peut-être incité des propriétaires à forcer un peu trop sur la mécanique. Alors, soyez vigilant sur l’historique de l’auto. Réclamez les factures d’entretien et de réparations et bien évidemment l’essai et l’examen de la carrosserie et des jantes seront impératifs.

 

 

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Avis Alfa Romeo Brera

18,2 /20

Brera 2.4 JTDM 210 SKY VIEW (2010)

Par §Sim503Tv le 09/10/2023

Heureux propriétaire d'une Brera exclusive couleur 8C Sky View, j'en suis plus qu'heureux, malgré quelques déboires dernièrement ... Les plus : Un design int/ ext hors-norme Qualité des finitions / ergonomie Un moteur diesel coupleux et agréable Une direction directe et précise Une superbe tenue de route Les moins : Consomme 10L en ville 2 fausses place à l'arrière : ou alors faire partie de la famille de mimi Mathy Vite couteux lors des opérations mécanique Difficulté de trouver certaines pièces ( et couteuses)

19,6 /20

Brera 2.2 JTS 185 DISTINCTIVE (2007)

Par Weston64 le 30/09/2022

Ma version est un Spider, essence.C’est une superbe voiture plaisir, design Pininfarina, aux lignes renversantes, une élégante GTS très confortables, aux performances suffisantes pour perdre tous ses points !Les couples de vitesses sont longs, en particulier la 3 eme très souple et la 4 eme.très longue.Très fiable si révisions Alfa suivies selon recommandations du carnet d’entretiens, constructeur et toutes les pièces sont disponibles.Le coffre est calibré pour voyager à 2 et à l’aise, avec 1 sac de golf. ( driver exclu car trop long de 4 cm )J’adore utiliser tous les jours mon spider base Brera, agréable à conduire en toutes circonstances. Un très bon choix enviable pour moins que le prix d’une 1/2 Clio !!!

19 /20

Brera 2.2 JTS 185 SKY VIEW (2006)

Par Pseudo357 le 02/08/2022

Je fais suite à un commentaire de 2015 (eh oui j'ai toujours le véhicule!). La Brera reste toujours un enchantement et un véritable plaisir à conduire.On attend avec impatience l'occasion d'une petite escapade dans les Alpes avec le petit bolide rugissant qui, en conduisant aux limitations offre une conso de 8/9 Litres au cent km, pas de quoi fouetter un chat -d'ailleurs je déteste faire du mal à ces petites bêtes adorables. L'entretien ? une bonne vidange filtres tous les ans car je fais peu de km est indispensable, les pneus des good year 235.45x18 excellents sous la pluie et silencieux ont une bonne longévité (changés une fois mais c'est par pure coquetterie car ils étaient encore bons), une fois disques et plaquettes en Brembo qui étaient d'origine, une fois un variateur de phase de l'AC échappement et une fois une ampoule xénon qui avait claqué. Deux fois par an les cuirs sont nettoyés et traités au Gliptone pour retrouver la bonne odeur de cuir, un lavage carrosserie manuel toutes les deux semaines finition microfibres et un petit coup de pulvérisation céramique Meguiar après avoir passé la clay et voilà, prête à rouler, étincelante.. Le plus dur est de trouver un bon mécano pour l'entretenir, mais j'ai de la chance avec deux ex-Alfa car les concessionnaires officiels sont d'une nullité affligeante ...C'est une GT, pas une voiture de sport mais il faut quand même la faire chanter dans les tours une fois chaude et là ...un vrai régal le rugissement de la bête. Bref je ne compte pas la changer, à 117000 Km elle est comme neuve, à peine rôdée.

19 /20

Brera 3.2 V6 JTS 260 Q4 ITALIA INDEPENDENT (2010)

Par OasisMade le 08/10/2021

Magnifique voiture, 260ch en 4 roues motrices, ca pousse et ca accroche la route c'est royale, suspension avant à double triangulation, gestion mécanique de la motricité à double différentiel et électronique VDC (ESP amélioré pour être efficace sans être trop contraignant) mais attention à pas trop tenter le diable, ca accroche tellement sur le sec avec des bons pneu que si ca décroche en virage, ca peut être difficile à rattraper avec un poids conséquent de 1540kg à vide due au V6 et aux 4 roues motrices en 235.C'est une voiture assez douce avec une courbe de couple assez linéaire.La sonorité est très agréable, pas trop bruyant avec la ligne d'origine, très bien insonorisé pour faire de la route, et c'est un vrai bonheur quand on ouvre la fenêtre pour entendre un peu le moteur.L' intérieur est de bonne qualité comparé à beaucoup d'autres alfa, pas très moderne mais très correcte surtout sur les versions sortie après 2008.Les places arrières sont petites mais le coffre est très grand pour une compacte, et avec l'isofix ca conviendra à merveille pour voyager avec des enfants.Le toit vitré est très agréable, il enlève le coté trop sombre que l'on retrouve dans beaucoup d'habitable, surtout quand on est assis à l'arrière, et il est assez réfléchissant pour éviter à la voiture de ce transformer en four.Niveau entretien on trouve facilement les pièces bien qu'elle n'ai été produite qu'a 22000 exemplaire vu qu'elle en partage beaucoup avec l'alfa 159. La distribution à chaîne est bienvenue, la marque préconise quand même un changement à 150.000km.C'est une voiture relativement rare, et pourtant assez facile à entretenir.

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