Fiche fiabilité express Alfa Romeo Brera

En bref

Présenté pour la première fois au salon de Genève de 2005, le coupé sportif de la marque au serpent arrive dans les concessions de l’hexagone au cours de l’hiver 2006. Dessiné par le centre de style Italdesing Giugiaro, la Brera est un coupé trois portes 2+ 2 qui hérite de la plateforme de la berline 159. Il mesure 4,42 m de long et 1,83 m de large, soit les dimensions d’une familiale compacte. Côté habitabilité, les passagers avant seront certes, les mieux lotis.

Du point de vue motorisations, la Brera est animée au lancement par un 2.2 JTS de 185 ch ainsi qu’un 3.2 V6 JTS de 260 ch. Une déclinaison diesel est également inscrite au catalogue, sous le capot, un 2.4 JTDM de 200 ch. Au chapitre finitions, il y en a quatre : Base, Distinctive, Selective et SkyView. Quelques mois plus tard, c’est au tour du cabriolet de voir le jour doté d’une capote en toile à commande électrique.

En juin 2008, le coupé italien bénéficie d’un léger restylage portant davantage sur l’équipement que la carrosserie. Au menu, de nouvelles jantes et de nouveaux sièges baquet à l’avant. Et côté moteurs, le 2.4 JTDM voit sa puissance passer de 200 ch à 210 ch. Puis, courant 2009, une version à moteur turbo, baptisée 1750 TBI, fait son apparition animée par un bloc quatre cylindres de 1742 cm3 développant 200 ch. En même temps, un 2.0 JTDM de 170 ch vient enrichir la gamme diesel. Fin 2010, la Brera mettra un terme à sa carrière. Sur le plan fiabilité, elle aura connu quelques incidents de parcours, aussi bien sur les modèles essence que sur les diesels.

SOUS LE CAPOT

En essence

1750 TBI : 200 ch

2.2 JTS : 185 ch

3.2 V6 JTS : 260 ch

En diesel

2.4 JTDM : 170 ch, 200 ch et 210 ch

L’Alfa Romeo Brera A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Hormis quelques rares propriétaires mécontents, la majorité des possesseurs vantent la qualité des matériaux à bord et les assemblages. Bruits et vibrations sont aux abonnées absents.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Rien à redire, les organes d’usure (plaquettes de frein, disques, embrayage, amortisseurs…) tiennent le coup. Mais le caractère sportif de la Brera peut réduire cette endurance. À bon entendeur… !

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Eh oui, rouler en Alfa est synonyme de pièces de rechange souvent coûteuses qui entraînent des factures salées.

Est-elle chère à entretenir ?

Avec des pièces qui coûtent cher, les factures d’entretien et de réparations affichent des tarifs au-dessus de la moyenne de la catégorie.