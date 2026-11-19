Depuis 2022, l’inflation cumulée atteint les 10,1 %. Rien que pour octobre 2026, en un an son niveau a atteint 3,4 % en France. Cette hausse est particulièrement poussée par la hausse de près de 25 % des prix du carburant depuis le début de l’année, ceci étant essentiellement dû auflit au Moyen-Orient.

Sur cette période de 4 ans, notre panier-Caradisiac de pièces détachées a encaissé une augmentation de 10,83 %, pour un montant total de 1209 € et quelques centimes. Soit une différence de 118,18 € par rapport à notre dernière vérification début novembre 2022.

Précisons toutefois que nombre de nos références de 2022 ont été remplacées par un équivalent du même constructeur ou d’autres marques selon les disponibilités.

+ 60 % sur une ampoule !

Chez les batteries, c'est spectaculaire. Pour notre première référence, la batterie Norauto BV11 60 Ah - 540 A, le prix est passé de 84,95 € à 109,99 €, soit une augmentation de presque 30 % en 4 ans ! Pour notre seconde batterie, la Start & Stop AGM BV51 70 Ah - 720 A, toujours de chez Norauto, l’augmentation est plus légère, seulement 19 %, avec un prix total à 172,99 €. Tout de même bien au-delà des 10 % d’inflation annoncée plus tôt.

Pour le liquide lave-glace, il y a là aussi une hausse. Cependant ce ne sont plus exactement les mêmes références. Ainsi le lave-glace été est désormais démoustiquant pour 1 euro de plus qu’en 2022. Une hausse de 25 % tout de même. Pareil pour le lave-glace hiver, qui se pavane avec son effet antigivrant pour 50 centimes de plus qu’en 2022, c’est-à-dire 7 % d’augmentation. Ce qui les place respectivement à 4,99 € et 7,49 €.

Du côté des ampoules la VALEO - 1 ✕ H7 + 50 % Light ne prend que 9,6 % d’augmentation et passe de 7,20 € à 7,89 €. Cependant la OSRAM - 2 ✕ H7 Ultra Life, qui n'est plus disponible chez Oscaro mais Norauto à l'heure où nous bouclons ce sujet, affiche une envolée de 60 % (soit à un prix de 19,99 €)

Chez les huiles de notre sélection : il semblerait qu’il y ait rupture de stock des deux côtés. Ainsi la MOBIL Super 3000 Formula R 5W30 est notée indisponible, tout comme les autres huiles moteurs de la marque. En remplacement pour un moindre coût, vous pourrez trouver chez Oscaro les huiles de leur marque distributeur aux alentours d’une trentaine d’euros les 5 litres, sous réserve que la promotion qu’ils proposent soit toujours applicable. Cela correspond tout de même à une baisse bienvenue de 28 % que le produit de 2022. Et la SHELL - Helix Ultra 5W40 se voit remplacée par l’Ultra I 5W40 au prix de 48,04 € pour 5 litres (une hausse non négligeable de 60 %)

Prix gonflés sur les pneus

Notre chemin à la recherche des prix fait maintenant un arrêt au rayon des pneus. Pour les 19 pouces (235/40 R 19 96W) les prix sont relativement stables. Les Continental premium contact 6 baissent de presque 4 % avec un prix de 183,50 € chez Norauto. Les Bridgestone Potenza S001 chiffrent à 181,90 €, soit 1,5 % de plus qu’en 2022 (mais 10 centimes de moins qu’en 2021, Champagne !).

Les 14 pouces (175/65 R14 82 T), eux, subissent une augmentation plus forte. Du moins pour le modèle toujours existant, puisque le Dunlop Street Response 2 n’est plus disponible chez aucun des fournisseurs que nous avons consultés, même sans fin de production officielle annoncée par Dunlop. Pour le remplacer nous nous somme penchés sur les pneus Dunlop SP sport, disponible chez Allopneus pour 63,80 € pièce. Une augmentation de 27,8 % par rapport au modèle précédent tout de même.

Les Michelin Energy Saver 175/65 R14 82 T sont remplacés dans notre panier par la gamme Energy Saver +, toujours disponible, avec une augmentation d’un peu plus de 25 % qui les place désormais à 76,50 €.

Arrivent ensuite les essuie-glaces avec le 92438 de chez Michelin en rupture de stock sur Oscaro. Il apparaît au tarif de 8,57 €, soit 34,6 % de moins qu’en 2022, ce qui est - enfin - une bonne nouvelle. Il pourra être remplacé par le Wipers RB650 disponible en ce moment à 17,99 € chez AutoDoc, mais attention il s’agit d’une promotion à -37 %. Les Bosch 3 397 014 119 prennent aussi une baisse nette de près de 44 % chez le même fournisseur. Le prix de 19,60 € est là encore en dessous du prix conseillé par Bosch de 79,20 €, et ce sans offre exceptionnelle apparente.

Dernier freinage avant le détail des véhicules de notre sélection, il est temps de s’intéresser aux prix… Des disques de frein ! Le FERODO - DDF1140 prend la plus grosse augmentation avec + 40 % de son prix de 2022. Alors que le BOSCH - 0 986 479 275, ne fait que 9,8 % de plus mais pour un prix de tout de même 201,53 €

Les véhicules

Enfin, le moment que vous attendiez tant… La Renault Clio Authentique SCe 65 n’étant plus produite nous avons arrêté notre choix sur l’Évolution TCe 115 ch. Elle table en entrée de gamme sur un tarif à 19 900 € qui inclut tous les équipements de sécurités de base : l’aide au parking arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, la prévention de survitesse, alerte vigilance, le freinage automatique d’urgence, et la détection et correction de trajectoire. Quatre ans plus tôt, l'ancienne Clio s'affichait certes à 16 550 €, mais avec un moteur trop peu puissant pour faire preuve d'une bonne polyvalence ville/route, et un équipement moins fourni qu'aujourd'hui. En d'autres termes, on peut reconnaître que l'écart de tarif se justifie.

Chez Peugeot la 208 Like Pure Tech 75 BVM5 étant également absent au bataillon, c’est le 208 Style turbo 100, entrée de gamme à 18 180 €, et ses seulement 6,9 % d’augmentation, qui prend la relève dans notre panier. Elle est elle aussi équipé du pack sécurité de base, mais promet une meilleure ambiance musicale que son équivalent de chez Renault avec 6 haut-parleurs au lieu de seulement 4. Comme pour la Clio, la motorisation à la puissance majorée permet d'envisager l'autoroute sereinement: un vrai progrès, que Peugeot a le bon goût de ne pas facturer trop cher: moins de 7% d'augmentation, alors même que l'inflation sur la période s'est établie à 10,1% rappelons-le.

En résumé

Référence Enseigne Tarif au 08/02/2022 Tarif au 09/11/2026 Pourcentage d’augmentation Batterie Batterie Norauto BV11 60 Ah - 540 A Norauto 84,95 € 109,99 € + 29,48 % Batterie Start & Stop Norauto AGM BV51 70 Ah - 720 A Norauto 144,95 € 172,99 € + 19,34 % Pneu 175/65 R14 82 T Pneu Michelin Energy Saver/Saver+ Norauto 60,90 € 76,50 € + 25,61 % Pneu Dunlop Street Response 2/SP Sport Norauto/Allopneus 49,90 € (Norauto) 63,80 € (Allopneus) + 27,8% Pneu 235/40 R 19 96W Pneu Continental Premium Contact 6 Allopneus/Norauto 191,10 € (Allopneus) 183,50 € (Norauto) -3,97 % Pneu Bridgestone Potenza S001 Allopneus/Norauto 179,10 € (Allopneus) 181,90 € (Norauto) + 1,56 % Lave-glace Lave-glace été senteur passion 5 l Norauto 3,99 € 4,99 € + 25 % Lave-glace hiver -20° L'arbre vert parfum frais 5 l Norauto 6,99 € 7,49 € + 7,15 % Huile MOBIL - Super 3000 Formula R 5W30/Oscaro C2-C3 5W30 Oscaro 45,60 € promotion à 32,81 € -27,8 % SHELL - Helix Ultra 5W40/Ultra I 5W40 Oscaro 29,90 € 48,04 € + 60,66 % Essuie-glace Balai d’essuie-glace Michelin - 92438/Wipers RB650 Oscaro/Autodoc 13,10 € (Oscaro) 17,99 € (Autodoc) + 37,3 % Balai d’essuie-glace Bosch - 3 397 014 119 Oscaro 34,90 € 19,60 € -43,89 % Ampoules OSRAM - 2 ✕ H7 Ultra Life Oscaro/Norauto 12,50 € (Oscaro) 19,99 € (Norauto) + 60 % VALEO - 1 ✕ H7 + 50 % Light Oscaro 7,20 € 7,89 € + 9,58 % Disque Disque de frein FERODO - DDF1140 Oscaro 42,66 € 60,12 € + 40,92 % Disque de frein BOSCH - 0 986 479 275 Oscaro 183,51 € 201,53 € + 9,81 % Voiture Renault Clio d'entrée de gamme Renault 16 550 € 19 900 € + 20,24 % Peugeot 208 d'entrée de gamme Peugeot 17 000 € 18 180 € + 6,94 %

Des prix donc qui augmentent donc de plus de 10,5% (bien supérieure aux 10,1 % en cumul depuis 2022). Le plus choquant est l’augmentation magistrale des ampoules (que rien ne saurait expliquer) et des huiles, en corrélation avec l’augmentation des prix de l’essence. On remarquera tout de même quelques baisses et stagnations sur des produits isolés comme les pneus et les lave-glaces. La seule bonne nouvelle vient des voitures, dont les tarifs se montrent plus raisonnables. Même si l'a simple dée de devoir dépenser près de 20 000 € pour une citadine reste assez perturbante malgré tout...