On ne parle pas de Toulouse mais de Toulouges, une commune française située en Occitanie dans le département des Pyrénées-Orientales (très proche de Perpignan).

Il y a quelques jours, un « passe-câbles » a dû être installé sur une chaussée de la commune pour protéger un circuit électrique déployé là pour servir à des travaux. Les câbles ont été recouverts par une structure arrondie, dont la pente a été jugée comme problématique par certains usagers (l’édifice martyrise sans doute les suspensions des voitures qui le franchissent).

La ville a donc réagi pour améliorer la situation, le temps de la durée des travaux : la société gérant ces travaux a été missionnée de trouver une solution afin de rendre le passage de l’édifice moins cassant pour les véhicules. Comment ? en ajoutant du goudron des deux côtés de la structure, rendant son attaque moins difficile et abrupte.

« Oh le travail de cochon »

Comme vous pouvez le constater ci-dessous dans les images publiées par les services de la ville, il faut tout de même reconnaître que les travaux en question manquent probablement un peu de rigueur. Il s’agit certes d’une zone en travaux et d’une solution temporaire, qui sera très probablement détruite une fois le chantier terminé.

Mais les internautes ne manquent pas de réagir à cette publication avec des commentaires fleuris : « oh le travail de cochon », peut-on lire au-dessous du « post » Facebook de la ville. « Je l’ai pris à 30 km/h, cela m’a remis les vertèbres en place direct », s’amuse un autre internaute.

A noter qu’il n’y a pas de câbles dans ce « passe-câble » visible dans les images, mais peut-être que ces câbles sont seulement ajoutés pendant les horaires de travaux (ou que la photo a été prise avant leur installation).

Mise à jour : la publication originelle a été supprimée sur le compte Facebook de la ville de Toulouges. Voilà une capture d'écran de cette publication ci-dessous.