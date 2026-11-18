Monaco invente la plaque personnalisée...qui vaut le prix d'une (belle) voiture
C’est une annonce faite ce lundi 16 novembre 2026 par le gouvernement monégasque. Il sera désormais possible de faire personnaliser sa plaque d’immatriculation avec jusqu’à 4 lettres. Mais attention, ce ne sera pas gratuit.
4 chiffres ou 3 chiffres et une lettre. C’est comme cela que les immatriculations monégasques se composent habituellement. Mais dans cette principauté où les voitures de luxes côtoient… D’autres voitures de luxe, difficile de se démarquer.
Le gouvernement a donc annoncé ce lundi 16 novembre 2026 une nouveauté qui n’aura pas manqué de ravir les propriétaires de voitures : il sera désormais possible de personnaliser son immatriculation jusqu’à 4 lettres. « C’est une mesure qui répond à une demande récurrente des usagers », a même précisé le gouvernement lors de son annonce.
Personnalisé mais pas gratuit.
Jusqu’à présent, il était possible de choisir la composition de sa plaque gratuitement, en respectant la limite d’une seule lettre, et selon la disponibilité de ladite combinaison. Désormais il faudra payer 10 000 € par lettre, mais jusqu’à 4 lettres seront acceptées sur les plaques d’immatriculation. De quoi personnaliser encore un peu plus son véhicule, pour la somme totale de 40 000 € si on choisit d’y apposer 4 lettres. Une redevance annuelle de 2 500 € sera aussi à verser pour ces plaques.
Néanmoins une règle sera tout de même à respecter : « s’abstenir de mentions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». Ce ne sera donc pas demain la veille que les véhicules monégasques afficheront fièrement un « ACAB » sur leurs immatriculations.
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