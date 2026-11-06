Des poteaux électriques en plein milieu de la chaussée obligeant à slalomer, ils ont osé le faire

Imaginez que vous deviez, alors que vous conduisez votre automobile sur un axe péri-urbain classique, slalomer entre d’énormes poteaux électriques installés directement sur la chaussée.

C’est réellement la situation observée depuis quelques jours dans la ville d’Hyderabad en Inde dans l’État de Telangana. Sur un axe important de la ville, pas moins de 162 poteaux sont plantés dans la chaussée pour permettre à des circuits électriques de relier des habitations. Et quand on dit « plantés », c’est vraiment au milieu de la route !

Un danger énorme pour la circulation

Depuis quelques jours, des vidéos montrant des usagers de cette route obligés de contourner ces poteaux fleurissent sur Internet. Et même si la sécurité routière en Inde est un peu plus « laxiste » que chez nous, la situation a tout de même fait scandale là-bas comme le rapportent notamment les journalistes de 24newshd.

L’opérateur du circuit électrique rejette la faute sur le gestionnaire des travaux de la route : selon lui, tous ces poteaux étaient déjà là avant que le projet de route ne soit validé administrativement. Et les responsables des travaux de la route auraient tout simplement décidé de faire comme si les poteaux n’étaient pas là !

Heureusement, les choses ne resteront pas en l’état. L’administration locale et l’opérateur du réseau électrique ont décidé de supprimer tous les piliers de la route et les travaux sont en cours : ils seront déplacés à un autre endroit moins dangereux. A noter que la route en question n’était de toute façon pas ouverte au public, même si on y voit pourtant des usagers y circuler comme si c’était le cas !