Les gendarmes se sont intéressés à « Flash McQueen », mais pas pour lui mettre une amende
Ce n’est pas tous les jours qu’on croise une Opel Speedster. Et encore moins avec une décoration pareille ! Dans ce cas précis en tout cas, les gendarmes n’ont rien eu à redire sur la vitesse du véhicule.
Qui se souvient de l’Opel Speedster ? Commercialisée de 2001 à 2005, cette pure voiture de sport était un modèle à part dans l’histoire du constructeur allemand. Conçue en collaboration avec Lotus, elle reposait sur un châssis d’Elise. Mais au lieu des blocs Rover (puis Toyota), l’Allemande préférait un bloc turbo à 4 cylindres Ecotec de 2,2 litres, développant 147 ou 200 chevaux selon la version.
Pesant largement moins d’une tonne sur la balance, cette Opel Speedster s’est écoulée à 7 189 exemplaires pendant toute sa carrière. Aujourd’hui, on en trouve un peu au-dessus des 20 000€ sur La Centrale pour les exemplaires les moins chers : ça reste un excellent moyen d’accéder à une vraie voiture de sport légère, même si les puristes préfèrent évidemment sa cousine de chez Lotus.
Une version « Flash McQueen » !
Comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous faite par la gendarmerie nationale, quelqu’un possédait l’une de ces Opel Speedster s’est amusé à la décorer à la façon de Flash McQueen, le personnage principal du dessin animé « Cars » de Disney.
Et ça a rendu les gendarmes curieux au point d’aller scruter la voiture de très près. Rassurez-vous, la voiture n’a pas été interceptée par les militaires et tout semblait en règle d’après le ton de la publication. Par contre, on espère que la pièce installée sur le pare-brise peut être facilement retirée !
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