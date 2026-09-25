La belle Opel diesel qu’il vous faudrait quand le carburant est vraiment trop cher

Qu’il semble loin, le temps où le diesel permettait aux gros rouleurs de faire des économies ! D’abord handicapé par une hausse spécifique des taxes décidées par l’exécutif français, le gazole fait actuellement les frais de la terrible montée des prix du carburant provoquée par la guerre en Iran qui ne cesse de pénaliser les automobilistes.

Bien avant le scandale du diesel gate et la forte progression des voitures électriques, dont les coûts d’utilisation sont devenus d’autant plus appréciés par leurs utilisateurs ces derniers mois, le gazole restait bien souvent le carburant idéal pour limiter au maximum la consommation des voitures thermiques.

Une Opel Eco Speedster effilée comme un proto du Mans

Y compris chez les véhicules « spéciaux », conçus spécifiquement par les constructeurs automobiles pour battre des records d’efficience. Qui se souvient, à ce sujet, de l’Opel Eco Speedster de 2003 ? Conçue sur la base de la Speedster, cette voiture de sport à moteur central arrière elle-même extrapolée sur la plateforme de la Lotus Elise et intégrée au catalogue de la marque de 2000 à 2006, elle replaçait le constructeur allemand sur le terrain des expérimentations sur circuit trois décennies après un précédent effort avec une Opel GT diesel modifiée.

D’abord dévoilée en 2002 sous la forme d’un concept-car, puis équipée d’un petit bloc diesel 1,3 litre CDTI très proche du moteur proposé dans les Agila et Corsa de série, l’Eco Speedster a roulé pendant 24 heures sur l’anneau de vitesse de Dudenhofen en 2003 à la vitesse moyenne de 225 km/h, avec une vitesse de pointe de 256 km/h sur son tour le plus rapide. Malgré ces très hautes vitesses, elle n’a consommé que 2,5 litres aux 100 km sur les 24 heures de roulage, battant au passage 17 records dans cette catégorie peu suivie des véhicules expérimentaux.

Elle aurait pu être une Volkswagen XL1 avant l’heure

Cette Eco Speedster est restée un véhicule de circuit non homologué pour la route, contrairement à la Volkswagen XL1 commercialisée en toute petite série au début de la précédente décennie. Cette dernière, également équipée d’un moteur diesel (avec une hybridation), revendiquait une consommation mixte encore plus basse qui s’est avérée un peu optimiste lors des premiers essais presse de la voiture. Et surtout, elle coûtait une véritable fortune : 111 000€ !

Dans un genre beaucoup plus abordable, certains se souviennent sans doute de la Volkswagen Lupo diesel 1,2 litre TDI, capable de consommer moins de 4 litres aux 100 à l’époque. Mais avec un diesel à bientôt 2,5€ du litre, cela ne suffirait même plus à garder un budget automobile raisonnablement bas…