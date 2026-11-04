Les Emirats Arabes Unis sont connus pour être assez peu tolérants en matière d’entorses au code de la route notamment sur les excès de vitesse. Mais justement, ils viennent de faire évoluer la réglementation pour certaines catégories professionnelles dont les missions peuvent exiger de devoir dépasser les limitations de vitesse ou emprunter des voies réservées.

Comme c’est rapporté par les journalistes de Gulf News, les changements concernent les médecins, les employés des infrastructures routières travaillant pour l’administration, les dépanneurs en chemin sur un site d’accident et les gestionnaires de la circulation en cas d’accident.

Jusqu’à 40 km/h au-dessus de la limitation de vitesse

Ces professionnels auront droit à la priorité routière dans les cas de restrictions de circulation ou les embouteillages. Ils auront non seulement le droit d’emprunter des voies de circulation réservées (par exemple celles aux bus et autres véhicules de transports en commun), mais aussi de dépasser la limitation de vitesse autorisée de 40 km/h.

Cela ne veut évidemment pas dire que les bénéficiaires de ce changement de réglementation pourront faire n’importe quoi en permanence : pour les médecins par exemple, ces entorses au code de la route seront uniquement tolérées lorsque leurs missions les imposent.

Par ailleurs, les médecins devront suivre une formation de conduite spécifique s’ils veulent pouvoir bénéficier de ces exemptions.