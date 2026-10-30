Il est venu pour trouver un job avant de voler une Chiron à 3 millions : le patron de Bugatti raconte une histoire à dormir debout

Mate Rimac, l’ingénieur et homme d’affaires fondateur du groupe Rimac Automobili, est devenu le patron de la nouvelle société Bugatti-Rimac en 2021 lorsqu’il a décidé de devenir l’actionnaire majoritaire de Bugatti en la rachetant au groupe Volkswagen. Il est désormais le seul maître à bord pour l’enseigne de Molsheim, définitivement séparée de Volkswagen depuis la revente des dernières parts détenues par Porsche.

Et la communication de ce jeune entrepreneur tranche radicalement avec les usages dans l’univers des marques automobiles d’exception : il prend régulièrement le temps de se filmer avec son téléphone en montrant l’envers du décor sans filtre, par exemple lorsqu’il contribue personnellement au développement technique de la nouvelle Tourbillon en la conduisant.

Un vol improbable

Et cette fois, Mate Rimac a publié deux vidéos à peine croyables : la première, filmée depuis une caméra de vidéo-surveillance installé sur l’un des sites stratégiques de Bugatti situés en Croatie, montre un homme qui s’approche d’une Bugatti Chiron. Après quelques secondes, il ouvre la portière conducteur, s’installe à bord puis repart avec la voiture.

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Dans une seconde vidéo, Mate Rimac explique le contexte : l’homme en question, un Croate âgé d’une vingtaine d’années, était venu sur le site pour « demander du travail ». Et quand il a vu la Chiron avec les clés sur le contact, il a tout simplement décidé de partir avec.

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Il s’agissait de la voiture du patron (Mate Rimac) et cette décision de partir avec n’était sans doute pas la plus intelligente : toutes les Chiron sont équipées d’un système de géolocalisation (avec tous les paramètres mécaniques en direct). La voiture a été tracée et Mate Rimac en personne s’est lancé à sa poursuite avec une Porsche 911. Le voleur a quand même eu le temps de traverser la Slovénie et d’arriver jusqu’en Allemagne, où il a fini par se faire arrêter par une batterie de voitures de police.

Mate Rimac explique qu’il n’a finalement pas voulu demander personnellement réparation au voleur mais que ce dernier a été poursuivi par la justice. Il s’est en tout cas offert une virée à la valeur inestimable avec une voiture habituellement possédée par des milliardaires ou au moins de gros multi-millionnaires. Et c’est l’occasion aussi de se rappeler à quel point ces Chiron sont faciles à conduire. Quant à Mate Rimac, il a depuis décidé de ne plus laisser les clés sur le contact dans ses Bugatti à l’atelier…