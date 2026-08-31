Et si Bugatti s’était trompé ? Ce YouTubeur réussit le pari fou de ressusciter une épave à 5 millions

Estimée à plus de 5 millions d’euros, la Bugatti Chiron Pur Sport avait été déclarée irréparable par la marque après avoir été violemment accidentée. Mais pour Mat Armstrong, rien n’est impossible. Après avoir acheté l’épave du véhicule pour près de 1,6 million d’euros, le YouTubeur britannique, habitué à la rénovation de véhicules sportifs, s’est lancé dans une vaste opération de réparation, documentée au grand public à travers une série de vidéos.

Dotée de 1 500 ch et capable d’atteindre 350 km/h, la rénovation de la Chiron serait désormais proche de son achèvement. Reste encore à savoir si elle sera réellement capable d’atteindre sa vitesse maximale.

Une voiture finalement réparable

Mat Armstrong a démontré à Bugatti que rien n’est impossible dans le monde de l’automobile. En effet, la marque avait envisagé une réparation en fournissant des pièces officielles au Britannique, mais elle avait finalement déclaré la voiture comme étant irréparable et n’avait donc pas engagé cette démarche.

Le YouTubeur n’a pour autant pas abandonné son projet et s’est tourné vers le spécialiste Venuum afin d’obtenir une carrosserie en carbone. Estimé à 700 000 euros, le kit de carrosserie a permis de redonner une nouvelle vie à la Chiron, tout en lui offrant une nouvelle couleur, avec une teinte plus violette que jamais.

Les dernières retouches avant les tests

Après plusieurs mois de travail et de nombreuses vidéos consacrées à la Bugatti, cette dernière a retrouvé ses principaux éléments : ses roues ainsi que son moteur W16 de 8,0 litres.

Cependant, le véhicule n’a pas encore totalement retrouvé son état d’origine. Pour lui donner une apparence parfaitement neuve, quelques retouches restent à finaliser :

La pose du pare-brise et du vitrage de toit ;

La remise en place de l’aileron arrière, fraîchement repeint ;

Le réalignement de certaines charnières du capot ;

La pose de la bande centrale et des inserts extérieurs argentés ;

La remise en place des grilles, des passages de roue et des panneaux de soubassement ;

La validation du véhicule à très haute vitesse, bien au-delà des limites routières classiques.

L’objectif final du projet est en effet de réaliser un test à très haute vitesse, dans l’espoir de voir la Chiron atteindre sa vitesse maximale de 350 km/h.