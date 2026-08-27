Finalement, la marque d’aspirateurs qui comptait copier Bugatti et Rolls-Royce ne produira pas de voiture
Dreame devait passer de l’aspirateur aux hypercars capables de singer Bugatti. À peine un an après avoir annoncé ses ambitions automobiles, le groupe chinois aurait finalement décidé de tout arrêter sans avoir vendu la moindre voiture.
Dreame ambitionnait de troquer les aspirateurs contre des hypercars et des SUV de luxe. Mais à peine un an après s’être lancé dans l’automobile, le constructeur chinois aurait déjà jeté l’éponge sans avoir commercialisé le moindre modèle. Sa division Starry Sky qui comptait près de 1 000 salariés serait réduite à quelques dizaines de personnes chargées de fermer boutique.
L’aventure avait débuté en août 2025 avec une quatre portes copiant vaguement les traits de la Bugatti Chiron puis un SUV inspiré du gigantesque Rolls-Royce Cullinan. Au CES 2026, Dreame dévoilait la Nebula Next 01 avant de promettre une Jet Edition capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 0,9 seconde.
Un projet trop farfelu ?
Les coulisses auraient été moins glorieuses. D’anciens employés affirment que le prototype du CES ne disposait pas d’un vrai châssis et qu’il devait être déplacé via une télécommande externe. Le modèle à réacteurs aurait été fourni par une société de maquettes avant modification. La surveillance des investissements par Pékin (plus prudent avec ses subventions accordées aux entreprises) aurait aussi compliqué l’aventure.
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