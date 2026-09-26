Fou de joie, il glisse devant une Bugatti Chiron Pur Sport

Il voulait simplement courir derrière une Bugatti. Il a finalement offert aux réseaux sociaux une cascade parfaitement involontaire. À Lagos au Nigeria, une vidéo publiée sur Instagram montre la spectaculaire Chiron de Burna Boy circulant sous une légère pluie, entourée de passants particulièrement enthousiastes.

Plusieurs admirateurs se mettent à poursuivre l’hypercar pour acclamer la star nigériane. L’un d’eux accélère, perd soudainement l’adhérence et termine sa course en glissant sur la chaussée, juste devant la Bugatti. Une scène aussi cocasse qu’un peu inquiétante lorsqu’on sait que la machine qui arrive derrière développe quelque 1 500 ch.

9 milliards de nairas l’engin

Et cette Chiron n’a rien d’ordinaire. Burna Boy vient de prendre livraison de sa VXX Special Edition. Si ce nom ne vous évoque rien, sachez qu’il s’agit d’une création unique réalisée par le préparateur Venuum à Dubaï sur la base d’une Chiron Pur Sport. Élargie et habillée de fibre de carbone, elle reçoit une teinte French Racing Blue, le chiffre 7 et le nom de l’artiste sur son immense aileron. Sa valeur est annoncée à 9 milliards de nairas -environ 6 millions de dollars ou 5,26 millions d’euros au cours actuel- même si le prix réellement payé n’a jamais été confirmé.