Dans les grandes heures du Mondial de l’Automobile de Paris 2026 jusqu’au milieu de la précédente décennie, aucun constructeur ne loupait le salon : de Porsche à Ferrari en passant par Bugatti, Lamborghini, Maserati, Bentley ou Aston Martin, toutes les marques de rêve figuraient traditionnellement parmi la liste des exposants aux cotés des noms plus « grand public ».

Puis les grands salons automobiles européens ont commencé à se faire bouder par les enseignes les plus prestigieuses. Le salon de Genève disparu depuis longtemps, celui de Paris parvient à faire revenir des marques premium allemandes et quelques enseignes comme Lotus. Mais toujours pas Ferrari et les autres, avec heureusement des solutions alternatives pour satisfaire les visiteurs qui aiment les sportives hors normes et les plus chères.

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Des supercars françaises et des machines de rêve apportées par des propriétaires

Des supercars françaises, en tout cas, on en trouve ici : l’Alpine A110 R Ultime, par exemple, se limite à 58 exemplaires écoulés et coûte 265 000€ en prix de base avec son châssis affûté au maximum et son moteur poussé à 345 chevaux avec du carburant spécial. Avec toutes les options de personnalisation possibles, l’addition peut même dépasser très largement les 300 000€ ! L’exemplaire exposé par Alpine aux côtés de la très belle A310 Vision est magnifique.

Peut-on dire que la Renault 5 Turbo 3E est aussi une supercar ? Avec son physique complètement dingue, ses 555 chevaux électriques, sa production limitée à 1 980 exemplaires et son tarif à 160 000€, elle coche presque toutes les cases du genre.

Dans le genre électrique, d’ailleurs, citons aussi l’intrigante Denza Z du groupe BYD qui espère piquer des clients à la Porsche 911 avec ses 1 604 chevaux (!) et son addition à partir de 158 000€. Ou la très exclusive Lotus Evija de 2 000 chevaux facturée plus de 2,5 millions d’euros, qui peine à trouver des clients dans la catégorie des sportives les plus chères.

Une floppée de supercars dans le hall 7

Ce sont les clients qui ont apporté les machines les plus cotées dans le hall 7 du salon : ceux de Passion Supercars, avec une Ferrari F80 aux côtés d’une SF 90 XX, une Lamborghini Centenario Roadster près d’une Aventador SV Roadster, une McLaren SLR ou encore une rarissime McLaren Senna LM.

Et notre préférée du salon se trouve juste à côté : c’est la Jas Tensei, ce « restomod » extraordinairement poussé sur la base de la Honda Nsx de première génération. Entièrement revue par Jas Motorsport et équipée d’un V6 atmosphérique amélioré par les Anglais de Judd, elle évoque presque les versions de course du JGTC avec son allure musclée tout en restant d’une pureté fascinante. Le seul problème ? Jas Motorsport facture ses travaux 880 000€ hors taxes, sans compter le prix de la Honda NSX donneuse dont la cote dépasse désormais les 90 000€ pour les exemplaires en parfait état. Pour une sportive de 420 chevaux seulement aux performances dépassées par les super-sportives modernes, c’est énorme. Mais l’essentiel n’est évidemment pas là…