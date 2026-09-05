Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda Nsx

Même inondée, cette Honda NSX fait rêver les enchérisseurs

Dans Rétro / Youngtimer

Adrien Raseta

0  

Cette Honda NSX de 1991 a passé une partie de l’été sous les eaux, mais cela n’a visiblement pas refroidi les collectionneurs. Malgré 236 000 km, un volant à droite et une boîte automatique, cette sportive japonaise sinistrée vient d’être adjugée contre l’équivalent de 44 000 euros.

Même inondée, cette Honda NSX fait rêver les enchérisseurs

Une Honda NSX de 1991 transformée en sous-marin vient de trouver preneur pour une coquette somme. Victime d’une inondation en juillet au Japon, cette NA1 rouge a été photographiée avec de l’eau trouble remontant presque jusqu’en haut des portières. Le vendeur ne cachait rien : il la présentait comme une base de restauration voire comme une « épave ».

Et pourtant, les enchères se sont emballées. Partie à 1 million de yens, la Honda a reçu 93 offres avant d’atteindre 8,004 millions de yens, soit environ 44 000 euros au cours actuel. Un beau tarif pour un exemplaire affichant non moins de 236 776 km et doté de la boîte la moins recherchée : la transmission automatique à quatre rapports.

Même inondée, cette Honda NSX fait rêver les enchérisseurs

100 % d’origine avec de lourds travaux à prévoir

Sous le capot demeure le V6 3,0 litres, mais son état reste une inconnue. Une telle immersion peut ravager faisceaux, connecteurs, calculateurs et habitacle avec la corrosion en cadeau différé. Sa structure largement en aluminium et la valeur croissante des pièces de Nsx peuvent néanmoins expliquer cet enthousiasme. À ce tarif, l’acheteur s’est surtout offert un formidable pari.

Même inondée, cette Honda NSX fait rêver les enchérisseurs

Photos (31)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Honda Nsx

Honda Nsx

SPONSORISE

Actualité Honda Nsx

Voir toute l'actu Honda Nsx