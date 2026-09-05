Même inondée, cette Honda NSX fait rêver les enchérisseurs

Une Honda NSX de 1991 transformée en sous-marin vient de trouver preneur pour une coquette somme. Victime d’une inondation en juillet au Japon, cette NA1 rouge a été photographiée avec de l’eau trouble remontant presque jusqu’en haut des portières. Le vendeur ne cachait rien : il la présentait comme une base de restauration voire comme une « épave ».

Et pourtant, les enchères se sont emballées. Partie à 1 million de yens, la Honda a reçu 93 offres avant d’atteindre 8,004 millions de yens, soit environ 44 000 euros au cours actuel. Un beau tarif pour un exemplaire affichant non moins de 236 776 km et doté de la boîte la moins recherchée : la transmission automatique à quatre rapports.

100 % d’origine avec de lourds travaux à prévoir

Sous le capot demeure le V6 3,0 litres, mais son état reste une inconnue. Une telle immersion peut ravager faisceaux, connecteurs, calculateurs et habitacle avec la corrosion en cadeau différé. Sa structure largement en aluminium et la valeur croissante des pièces de Nsx peuvent néanmoins expliquer cet enthousiasme. À ce tarif, l’acheteur s’est surtout offert un formidable pari.