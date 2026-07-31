Une Honda NSX à près d’un million d’euros ? Oui, mais elle a appartenu à un pilote légendaire

Lorsque la firme japonaise présente sa NSX (pour New Sportscar Experimental) en 1990 au salon de Chicago, son but est de concurrencer ce qui se fait de mieux et notamment Ferrari. Ligne racée, mais discrète, teinte rouge, moteur central V6 3.0 VTEC de 274 ch, cette sportive accomplie a fait son petit effet à l’époque.

Si elle a connu une période au creux de la vague, cette auto voit sa valeur augmenter depuis plusieurs années. Une rare Nsx-R a atteint le prix record de 1,1 million de dollars lors d’une vente en 2025.

L’exemplaire proposé par RM Sotheby’s paraît à première vue banal. Pourtant, la maison de vente l’estime entre 500 000 et 800 000 livres, soit entre 580 000 et 935 000 euros !

Qu’est-ce qui justifie une telle somme ? Comme souvent, le propriétaire peut faire exploser la facture. En l’occurrence, il s’agit d’Ayrton Senna, trois fois champion du monde de Formule 1, disparu tragiquement le 1er mai 1994 lors du Grand Prix de Saint-Marin. Cet exemplaire lui a servi à titre personnel au Portugal, notamment pour se rendre au Grand Prix d’Estoril.

Une vidéo mythique

En plus d’avoir possédé cette auto, Senna a également participé à son développement. À l’époque, le pilote avait rejoint McLaren Honda, ce qui lui a permis de remporter son premier titre en 1988 face à son coéquipier Alain Prost.

Tout en testant le prototype, il avait jugé que le châssis était « un peu fragile ». Ses commentaires précis ont incité Honda à la rigidifier de 50 % et à affiner le réglage de la suspension. Les amateurs du genre se souviennent de cette vidéo : chaussettes blanches, mocassins bruns, maîtrise parfaite du talon-pointe et aiguille de compteur de vitesse « dans la boîte à gants » sur le circuit de Suzuka.

La vente aux enchères, qui aura lieu à Londres le 31 octobre prochain, verra certainement cette NSX atteindre des sommets !