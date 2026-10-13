Pas de nouvelle Alpine A110 électrique au Mondial de l’Automobile 2026 : il faudra finalement attendre quelques mois de plus pour découvrir la troisième génération de la voiture de sport française, celle qui abandonne pour la première fois l’énergie fossile. Sur le stand de la marque sportive du groupe Renault, elle se montre simplement sous la forme d’une sculpture.

Au lieu de ça, Alpine présente quelques modifications du catalogue d’options pour le SUV A390 et une nouvelle finition sur la citadine A290. Mais la star du stand, c’est assurément l’A310 Vision : une évocation moderne de la sportive éponyme, sortie en 1971 soit il y a tout juste 55 ans (ou un demi-siècle tout pile dans sa version V6).

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La plus belle des anciennes nouvelles

Certes, on peut regretter la généralisation des évocations du passé chez les constructeurs automobiles qui peinent désormais à explorer de nouveaux horizons stylistiques : au salon de Paris, tous ou presque présentent des véhicules s’inspirant de vieux modèles emblématiques !

Mais quand le véhicule rétro en question ressemble à l’A310 Vision, difficile de jouer les aigris : cette « berlinette » de 4,55 mètres de long, plus large à l’arrière (2,03 mètres) qu’à l’avant, fait vraiment forte impression quand on la côtoie sous la lumière artificielle du salon. Pour moi, c’est même la plus belle voiture exposée sur l’évènement !

Mais quel avenir pour cette A310 moderne ?

Toute la question est de savoir ce qu’il se passera après la fermeture des portes du salon. L’A310 Vision rejoindra-t-elle la liste des concept-cars sans lendemain dans le musée du constructeur ? Officiellement, Alpine ne prévoit pas d’en décliner une version de série : « Alpine A310 VISION témoigne de la capacité d’Alpine à réinterpréter son patrimoine sans nostalgie. En s’appuyant sur les possibilités offertes par la plateforme APP, il ouvre un nouveau champ d’exploration créative pour imaginer les sportives Alpine de demain », précise le communiqué.

On le sait, Alpine traverse actuellement des semaines difficiles avec le lancement commercial du SUV A390, dont le niveau de commandes reste pour l’instant trop bas pour conserver le rythme de production initialement prévu. Cet été, le constructeur communiquait toujours sur l’arrivée future d’un dérivé cabriolet de la future A110 et d’une variante 2 + 2 basée sur sa même plateforme APP. Des projets qui dépendront sans doute aussi des performances commerciales de l’A390 et de l’imminente A110.

De ce qu’on comprend, il reste possible, selon l’accueil du public ainsi que des clients et autres prospects de la marque, que cette A310 Vision ait un avenir au-delà de sa courte vie de salon. Voilà pourquoi c’est peut-être l’un des véhicules les plus importants de ce salon de Paris en plus d’être l’un des plus beaux à regarder : il va peut-être décider Alpine à prendre de grosses décisions dans les jours à venir. Tout pourrait se jouer d’ici la fin du mois…

J’aime Je n’aime pas

Mon avis

C’est tout simplement ma voiture préférée du salon de Paris 2026. J’espère que la réaction du public poussera le constructeur de Dieppe à aller bien plus loin que le simple show-car de salon avec ce modèle !