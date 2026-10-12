La marque Alpine n’avait pas prévu de présenter un nouveau modèle de série au Mondial de l’Auto de Paris 2026, avec seulement de nouvelles options pour le SUV A390 et une finition inédite pour la citadine A290. Mais l’enseigne sportive du groupe Renault a tout de même fait l’effort d’apporter un concept-car en plus de la sculpture de la future A110, annoncé il y a quelques jours : le SP1.

Et c’est une belle surprise : ce SP1, dont vous pouvez observer les premières images un peu en avance sur l’horaire prévu grâce à une fuite sur internet (c’est assez courant), réincarne l’Alpine A310 dans notre époque moderne.

Une A310 moderne et 100 % électrique ?

L’Alpine A310, c’est cette GT lancée en 1971 qui concurrençait à sa façon la Porsche 911 avec un petit moteur essence (celui de l’A110) installé en position centrale arrière et un habitacle offrant quatre places (dont deux petites à l’arrière).

Le concept SP1 transpose le design cette A310 originelle dans une version moderne et ça nous paraît très réussi dans ces premières images « volées ». Et ce n’est sans doute pas un simple « show-car » contrairement aux concept-cars rutilants qu’expose par exemple Peugeot sur le salon : on sait qu’Alpine prévoyait de lancer, après sa toute nouvelle A110 de troisième génération 100 % électrique, deux dérivés dont le cabriolet et une variante 2 + 2.

Le SP1 montre ainsi ce que serait une Alpine 2 + 2 moderne en reprenant le design de l’ancienne A310. Avec une tonalité agressive et presque « cyberpunk » dans l’esprit ! Elle conserve exactement la même silhouette très particulière de l’A310 avec des galbes plus musclés, d’énormes jantes au design radical et une poupe vraiment spectaculaire.

Rendez-vous dans quelques heures pour en apprendre davantage sur ce concept A310 qui pourrait vite se retrouver dans une version de série basée sur l’architecture APP 100 % électrique. A moins que le mauvais démarrage commercial de l’A390 ne donne envie à la marque de revoir sa stratégie ?