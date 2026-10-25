Comme prévu depuis l’annonce de son Dream Garage, tous les nouveaux modèles commercialisés par Alpine sont électriques. Après l’A290, version sportive de la Renault 5, et en attendant la nouvelle A110, qui sera 100 % électrique, la dernière nouveauté de la marque française, c’est l’A390, un SUV 100 % électrique, qui devait permettre à Alpine d’élargir sa gamme, mais aussi sa clientèle.

Malheureusement, la réalité est différente des prévisions de la marque. L’A390 se vend beaucoup moins bien que prévu. Sur le premier semestre 2026, l’A390 s’est seulement écoulé à 1 041 unités, dont 610 en France. Résultat : une baisse de production pour l’usine de Dieppe et même François Provost, le directeur général de Renault, a reconnu que c’était un échec en raison d’ambitions trop élevées. Plusieurs raisons expliquent cela : la philosophie même : un SUV chez une marque qui vante la légèreté, des temps de recharge trop longs en raison de l’architecture 400 volts et, dans une moindre mesure, un intérieur trop proche de celui du Renault Scénic. Dommage car le système Torque Vectoring inauguré sur cet A390 est une vraie réussite, tout comme le comportement global de la voiture en particulier sur route. Et justement, puisqu’on en parle, rien ne vaut le circuit comme juge de paix.

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Rendez-vous donc sur la piste de Dreux avec notre pilote maison, Nina Costaganna. Entre ses mains, l’A390 GTS, la version la plus radicale. Esthétiquement, aucune différence avec l’A390 GT. Le GTS possède de série des jantes de 21 pouces (chaussées de Michelin PS4S) ou certains équipements comme les sièges baquet Sabelt en cuir Nappa. Les principales différences se situent au niveau des batteries.

Au lieu des accumulateurs signés LG présents dans l’A390 GT, l’A390 GTS embarque un pack fabriqué par Verkor revendiquant exactement la même capacité nette (79 kWh) disposant d’une chimie spécifique, tout en restant sur du 400 volts. Pour la puissance, c’est 470 chevaux en pic contre 400 pour le GT avec un couple maximal porté à 824 Nm au lieu de 661. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,9 s contre 4,8 s.

Bienvenue à Nina Costaganna, nouvelle pilote Caradisiac Les essais sur circuit, c’est une tradition qui remonte à loin sur Caradisiac car il est impossible de savoir ce qu’une sportive a dans le ventre sur route ouverte. Pour différentes raisons, nous avions été contraints de mettre en sommeil les tests organisés à La Ferté Gaucher. On le sait, vous êtes nombreux à avoir apprécié notre ami Soheil Ayari au volant des voitures les plus puissantes. Au total, il aura essayé plus de 130 modèles, l’occasion pour nous de lui rappeler toute notre affection et le plaisir que nous avons eu à travailler avec lui. Mais cette fois, il laisse le volant à un nouveau pilote, plus précisément à une nouvelle pilote, Nina Costaganna, et ce n’est pas le fruit du hasard : nous souhaitions donner la parole à une conductrice. Non pas principe, mais parce que nous voulions vous donner à lire, à entendre, la voix d’une personne, certes passionnée par la vitesse, mais aussi ancrée dans le réel, dans la réalité de la vie au quotidien et qui vous parlera des sportives autrement, plus en échos avec les problématiques du moment. Autres temps : autres mœurs. Mais ne vous méprenez pas : Nina adore les pneus qui crissent, les travers et les accélérations fulgurantes, en un mot : malmener les sportives, c’est son plaisir. Il faut savoir qu’elle est, pour ainsi dire, née dans une auto. En effet, quand les mamans d’aujourd’hui achètent des SUV pour transporter leur famille, la sienne, elle, dès sa naissance, a acheté une Alfa Romeo Spider Duetto. Voilà ce qui a bercé l’enfance de Nina. À la suite, et pour faire court, elle a fait des études de commerces avant de diriger une entreprise d’import-export. Mais jamais, même devenue mère de famille, elle n’a perdu de vue sa passion : l’automobile. Elle fait ainsi partie des rares pilotes à avoir un BPjeps qui lui donne la qualification de monitrice de pilotage. Après plusieurs expériences de pilote (Karting, Lamera Cup, Funyo F5, Mitjet 2.0, Fun Cup, trophée Andros, VLN Nurburgring, OAK racing etc), elle passe aujourd’hui son temps à donner des cours sur tous les circuits d’Europe, à participer à des courses et désormais à essayer des sportives pour Caradisiac.

Enfin, le prix est bien évidemment différent puisqu’il faudra compter 78 000 €, contre 67 500 € pour la version GT. Les 10 000 € sont-ils vraiment justifiés ? C’est ce que nous allons voir maintenant.