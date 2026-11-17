« On n’imaginait pas que Stellantis oserait mettre 280 chevaux sur le seul train avant de ses nouvelles citadines sportives électriques », voilà ce que nous disaient des ingénieurs d’Alpine lorsqu’on parlait du différentiel important de puissance entre l’A290 et ses rivales.

L’Alpine A290 se contente en effet de 220 chevaux dans sa version de pointe alors que les Peugeot E-208 GTI, Opel Corsa GSE et Lancia Ypsilon HF revendiquent 280 chevaux (via un blocage de différentiel mécanique). Elles surclassent l’Alpine au registre des accélérations et se montrent aussi plus excitantes à piloter, même si l’A290 plaît beaucoup grâce à son design flatteur et son bel intérieur.

La revanche de l’A290 ?

Alpine ne va pas rester sans faire face à cette adversité (à laquelle il faut aussi ajouter la Mini JCW et ses 258 chevaux). D’après les journalistes anglais d’Autocar, la marque sportive du groupe Renault va profiter des améliorations techniques de la R5 pour rendre sa cousine plus puissante et plus performante.

Comme la R5, l’A290 va remplacer ses accumulateurs de 52 kWh par de nouvelles batteries de 56 kWh (au bénéfice de l’autonomie). Surtout, elle devrait augmenter sa puissance maximale à 250 chevaux au lieu de 220. Probablement de quoi descendre le chrono du 0 à 100 km/h, actuellement « bloqué » à 6,4 secondes là où une Peugeot E-208 GTI demande 5,6 secondes.

Une version 4x4 de 300 chevaux !

Ce n’est pas tout : toujours d’après Autocar, Alpine planche aussi sur une inédite version à quatre roues motrices de l’A290. Elle ajouterait un petit moteur arrière (celui que Renault doit aussi installer dans sa R4 Savane), de façon à faire grimper la puissance maximale totale à 300 chevaux. Elle deviendrait ainsi la citadine sportive la plus puissante et performante du marché en mettant de côté la très radicale Renault 5 Turbo 3E.

Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir ces améliorations sur l’A290 et voir si elle peut reprendre l’avantage face à ses rivales de Stellantis.