En août dernier, nous avons publié des images d’un lecteur visiblement bien averti. Deux photomontages dévoilaient cette Alpine A110 de troisième génération, dans une définition parfaitement crédible pour une mise en série.

Désormais, de nouveaux clichés apparaissent, de façon officielle cette fois-ci. L’un d’eux montre la partie avant sur laquelle nous reconnaissons une optique hexagonale (certainement la signature lumineuse) ainsi qu’une grande entrée d’air. Notons également la présence des trois plis latéraux, caractéristiques de cette génération d’Alpine.

Cette maquette bleue sera visible sur le stand du constructeur au Mondial de l’auto (du 12 au 18 octobre). La marque garde encore secrète la partie arrière, même si elle doit s’inspirer du SUV A390. Si le lien de parenté semble évident entre les deux générations, la nouvelle venue semble plus allongée…

Quoi qu’il en soit, elle conserve une architecture similaire avec un électromoteur placé en position centrale arrière. Son patron précise néanmoins que 95 % de ses composants sont inédits et ne sont pas partagés avec le reste du groupe Renault. Basée sur la plateforme APP (Alpine Performance Platform), elle se dote de deux batteries et d’un double groupe motopropulseur à l’arrière. Cette répartition permet de préserver une faible hauteur, comparable à l’actuelle, et une position de conduite basse. Alpine précise que le système de batterie de 800 V (mais recharge de 400 V) répartit son énergie à 25 % à l’avant et 75 % à l’arrière.

Si sa puissance reste inconnue, Alpine promet une masse de 1 500 kg maximum. Pour une voiture électrique, cela reste raisonnable, mais l’actuelle se limite à 1 080 kg.

Caradisiac présent au Mondial de Paris

Caradisiac et La Centrale feront stand commun pendant toute la durée du salon. Toute l’équipe de la rédaction sera présente sur place pour couvrir l’évènement au plus près, mais aussi pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à venir nous voir, du 12 au 18 octobre, Porte de Versailles, à Paris, dans le Hall 7.