Et si c’était elle la future Alpine A110 ?

« Nos lecteurs ont du talent », voici la première impression en découvrant les images de celle qui s’annonce comme la remplaçante de l’Alpine A110. Le résultat de notre lecteur, au coup de crayon assuré et/ou bien renseigné, est pour le moins saisissant !

Premier constat, le lien de parenté et les proportions restent proches du modèle actuel. Rien de surprenant puisque le prototype vu au Festival of Speed de Goodwood en juillet dernier donnait l’impression d’une A110 « simplement » bodybuildée, aux voies généreusement élargies.

Sur la face avant, nous retrouvons également les feux de jour hexagonaux avec la signature lumineuse en forme de croix, de même que les grandes ouïes aux extrémités du bouclier. À noter toutefois que les optiques s’affinent.

Sur la vue arrière, on remarque d’emblée la largeur des ailes, procurant une assise forte de l’auto. La lunette en forme de bulle est conservée tandis que les optiques et l’arrière tronqué font référence au SUV A390. Clairement, cette A110 fait très envie !

Reconnaissable mais totalement nouvelle

L’A110 conservera son look de « berlinette », mais le patron de la marque précise que 95 % de ses composants sont inédits et ne sont pas partagés avec le reste du groupe Renault. Basée sur la plateforme APP (Alpine Performance Platform), elle se dote de deux batteries et d’un double groupe motopropulseur à l’arrière. Cette répartition permet de préserver une faible hauteur, comparable à l’actuelle, et une position de conduite basse. Alpine précise que le système de batterie de 800 V (mais recharge de 400 V) répartit son énergie à 25 % à l’avant et 75 % à l’arrière.

Si sa puissance reste inconnue, Alpine promet une masse de 1 500 kg maximum. Pour une voiture électrique, cela reste raisonnable, mais l’actuelle se limite à 1 080 kg.