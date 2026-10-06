Voici l’Alpine PS1, le "concept-car surprise" du mondial de l'auto

La toute nouvelle Alpine A110 électrique ne sera finalement pas au Mondial de l’Automobile de Paris 2026, où la division sportive du groupe Renault n’exposera qu’une « sculpture » montrant sa silhouette et l’esprit de son design.

Mais ce ne sera pas la seule première mondiale visible sur le salon : Alpine vient de diffuser un communiqué pour annoncer la « PS1 », un concept-car « surprise » qui prendra la lumière sur le stand de la marque aux côtés de la fameuse sculpture.

Qu’est-ce que c’est ?

Toute la question est donc de savoir ce que sera cette PS1 : « PS1 est le nom de code du concept, abréviation de « Projet Spécial 1 ». Il s’inscrit dans le pilier des projets spéciaux du triptyque produit de la marque, aux côtés d' « Extraordinary Everyday », qui regroupe les modèles de volume et les moteurs de croissance essentiels à l’expansion de la marque, et du pilier « Icons », incarné par le modèle fer de lance, l’Alpine A110. La courte vidéo et la première image dévoilées montrent l’un des projecteurs, mettant en valeur un design distinctif qui révèle le caractère de la voiture. Il s’agit du seul indice avant le lever de rideau, au premier jour du salon, lorsque Alpine en dévoilera tous les détails », peut-on lire dans le communiqué.

Ce concept-car annonce-t-il une nouvelle ligne de modèles très spéciaux en petite série, avec un processus de conception inspiré de marques comme Ferrari, Aston Martin ou Lamborghini où des véhicules élitistes en petite série sont régulièrement commercialisés ?

Rappelons qu’en 2024, le carrossier italien Zagato avait présenté l’AGTZ Twin Tail, une A110 redessinée et vendue en toute petite série à un prix élitiste. Alpine entend-il confectionner en interne des véhicules sur-mesure pour des clients désireux de dépenser beaucoup d’argent dans ce genre de projet ?

Les journalistes anglais d’Autocar, eux, imaginent que ce PS1 (nom qui sonne aussi comme un clin d'oeil à la console Playstation de première génération) pourrait plutôt donner quelques indices au sujet de la « future supercar d’Alpine ». Mais de ce que nous comprenons, ce projet a tout simplement été annulé par la marque. Rendez-vous le 12 octobre prochain pour découvrir cette mystérieuse PS1 au grand jour.

Des nouveautés sur l’A290 et l’A390

Alpine exposera par ailleurs la nouvelle finition « Collection de l’A290 et un coloris inédit sur l’A390, le Bleu Tempête Mat. Permettra-t-il à ce dernier de trouver un nouvel élan dans les ventes ?